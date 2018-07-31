Женский пикап – правила съема мужчин

Для тех, кто не обременен мечтами о принце, который сам постучит в двери и тех, кто не помешан на принципах скромности, много лет существует понятие женского пикапа. От мужского, он отличается тем, что девушки не знакомятся с мужчинами. Они лишь создают условия для того, чтобы сильный мира сего сам проявил желание познакомиться. Женский пикап это скорее не способ завести отношения, а создание многовариантности любых отношений. Потому, что охотница, в отличие от жертвы, всегда удерживает психологическую инициативу. Она всегда ведет в отношениях, даже тогда, когда внешне сохраняет абсолютное бездействие, пишет Umnaja.ru.

Мужчин интуитивно привлекает возможность быть избранным. Однако ведя осторожную игру, важно не ошибиться и по неопытности не казаться искушенной роковой мадам.

Где пикапить

Для тех, кто поставил перед собой задачу познакомиться с обычным среднестатистическим мужчиной – место не имеет особого значения. А вот для тех, чья цель – олигарх высшего эшелона или олигарх-лайт, место имеет принципиальное значение. Это должно быть то место, где потенциальная жертва не ожидает нападения. Вагон бизнес-класса в поезде, дорогой фитнес-центр, автосалон марки премиум-класса. Здесь привлечь мужское внимание будет несложно благодаря очевидным темам для беседы и отсутствию большого количества конкуренток. И, кстати дополнительный бонус оттачивания мастерства пикапа с представителями самой состоятельной прослойки социума заключается в том, что успешно окучив олигарха, девушка без проблем сможет также удачно познакомиться с любым представителем обладающим меньшим состоянием.

Внешний вид

Если цель женщины – 100% успешный пикап с последующим попаданием в сердце мужчины, то внешний вид имеет огромное значение. Подбирая гардероб, отдаем предпочтение милому образу. Невысокая шпилька, прилегающий наряд, небольшое декольте. Один или пара выразительных аксессуаров. Кстати, вот, что говорит по поводу внешнего вида известный столичный владелец агентства VIP знакомств, Петр Листерман: «Девушка должна быть мечтой! При первом знакомстве с бизнесменом девушке лучше одеться скромно. В ее гардеробе не должны присутствовать лоховские цвета — белый, розовый, красный».

Визуальный контакт

Для того чтобы завязать разговор, сначала необходим зрительный контакт. Для этого находим глазами жертву, пару раз задерживаемся на нем взглядом. А когда мужчина это замечает – отводим взгляд. Но пытаясь обратить на себя внимание, таким образом, очень легко показаться состоятельному мужчине очередной куколкой на один вечер. По крайней мере, именно так он может к вам отнестись.

Куда более практичный и мастерский прием – «случайное» столкновение и последующий «случайный» разговор. Разумеется, тему для разговора лучше подготовить заранее, а для этого нужна максимальная наблюдательность и широкий кругозор.