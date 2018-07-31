Эксперт: что делать, если ребенок не делится игрушками

Что делать, если ребенок отказывается отдавать игрушку и закатывает истерику из-за старого мячика - рассказывает психотерапевт Ивета Ауните, пишет Mixnews.ru.

Собственничество объяснимо

Приучая к щедрости и заставляя делиться, надо всегда помнить, что у каждого из нас есть любимая и дорогая сердцу вещь. Однако у взрослого небольшая доля собственничества воспринимается как норма. Да, мы не всегда хотим давать друзьям машину, пускать родственников на постой или одалживать соседке выходные туфли. А вот ребенок, почему-то, обязан с радостью расстаться с любимой куклой. И если вдруг картина иная - его тут же бросаются воспитывать и увещевать.

Как результат, мы моментально получаем протест. Малышу сразу кажется, что у него хотят все отнять и в ответ он становится еще более жадным и капризным.

Прежде, чем учить щедрости, дайте крохе выбрать одну вещь, которая всегда и однозначно будет принадлежать только ему. А потом совместно определите: какие игрушки остаются в стороне от общественных игр, а какими можно поделиться.

Как только ребенок понимает, что мы уважаем его желание что-то оставить только для себя, ему легче будет поделиться чем-то с другими.

Чаще проводите время вместе

Способности делиться легче всего научиться в семье, в которой у ребенка нет дефицита внимания.

Самые щедрые не те, у кого все есть, а те, кому хватает любви и уважения. В противном случае, ребенок свое нежелание делиться может проявлять и в агрессии по самому незначительному поводу: оттолкнуть, накричать, разозлиться.

И если у ребенка истерика из-за того, что кто-то угостился из его тарелки - это тревожный звоночек. Очевидно, что малышу не хватает родительского внимания.

Не забывайте «творить добро» вместе

Рано или поздно дети начинают понимать, что главная ценность полки с игрушками не в количестве машинок, а в возможности с кем-то с ними поиграть.

И как только приходит это простое понимание, то и желание поделиться и разделить становится естественным.

Но навыку быть в коллективе и дружить можно научиться только в доме, где вся семья регулярно садится играть в настольную игру, читать книги, ужинать, занимается благотворительностью, продумывает путешествия или просто выходит на прогулку про вечерам.