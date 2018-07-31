А вы знали? Эти шесть продуктов питания мыть не нужно

Птица и рыба

Если вы привыкли мыть курицу и рыбу перед приготовлением, пора срочно отказаться от этой привычки. Вы не только не сокращаете количество бактерий, но еще и способствуете их распространению на мойку и близлежащие поверхности, пишет Goodhouse.ru.

А если в этот момент в раковине еще и посуда какая-нибудь стоит – пиши пропало, риск кишечной инфекции увеличивается в разы.

Красное мясо

Сырое мясо также не рекомендуется промывать в воде. И дело не только в возможном заражении. Лишняя влага во время приготовления на сковороде превратится в пар, который повлияет на вкус и качество блюда.

Пожарить такое мясо у вас вряд ли получится – в лучше случае, потушить.

Предварительно помытая зелень

Помните эти герметичные пакеты с готовой салатной смесью? Так вот эти продукты поступают на прилавки магазинов в уже подготовленном для потребления виде – производитель заранее промывает зелень.

Обрабатывать ее повторно не нужно – иначе листочки потеряют свой сок и свежесть, особенно если продаются в нарезанном виде.

Грибы

Грибы как и красное мясо не стоит подвергать длительному контакту с водой – особенно, если на продукте отсутствуют явные следы загрязнений.

Грибы впитывают влагу как губка, и это может повлиять на вкус блюда.

Вместо замачивания и промывания грибов в воде профессиональные повара быстро протирают их влажным бумажным полотенцем и сразу же отправляют их на сковороду.

Яйца

Мы все наслышаны о тяжелых последствиях заражения сальмонеллой. И все же мыть куриные яйца перед хранением в холодильнике необходимости нет.

Заранее обработать их у вас не получится – интенсивное трение стирает с яиц защитный слой, и они портятся буквально в течение нескольких дней.

К тому же, на птицефабриках курицы находятся в клетках, под которыми проходит конвеер для удаления помета. При такой технологии и сама клетка, и яйца остаются чистыми. Не говоря уже об обязательной вакцинации птиц, которая проводится под строгим ветеринарным контролем.

Если вас все же беспокоит вероятность заражения сальмонеллезом, промойте яйцо в горячей воде с мылом непосредственно перед приготовлением.

Варите яйца до полной готовности в течение 10 минут, и никакой глазуньи – только тщательная обжарка с двух сторон!

Макаронные изделия