Врушка? Ким Кардашян призналась, сколько она весит

В последнее время Ким Кардашян придерживается диеты и активно занимается спортом, чтобы обрести фигуру мечты. И ее труды не напрасны, пишет Rus.tvnet.lv.

На недавнем благотворительном турнире по покеру теледива появилась в узких кожаных брюках и облегающем топе. Наряд подчеркнул заметно постройневшую фигурку Ким, что тут же отметили ее сестры.

В ответ на их комплименты знаменитость смущенно призналась, что сейчас весит 53 килограмма, добавив, что это "без наращенных волос, конечно".

Кендалл Дженнер сравнила сестру со своей сумочкой, которая "такая же маленькая". Свое восхищение формами Ким выразила и Хлои Кардашян, назвав ее "ходячей куколкой":

"Кимберли, я могу смотреть сквозь тебя! Твои наращенные волосы, попка и грудь - все это такое тяжелое, а талия такая тоненькая, как мой мезинец!".

Кстати, при росте 159 см это вполне реальный вес. Однако далеко не все поклонники Ким Кардашян поверили словам своей любимицы. А вы верите?

I’m really shy... A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 20, 2018 at 11:28am PDT