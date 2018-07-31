Хлопья с молоком на завтрак оказались опасными для здоровья

С некоторых пор кукурузные хлопья стали одним из непременных атрибутов здорового питания для миллионов людей. Огромное количество взрослых и детей считают этот продукт питания идеальным завтраком. Однако новое исследование показало, что после употребления чашки кукурузных хлопьев с молоком уровень сахара в крови, что называется, устремляется в стратосферу. МедикФорум напоминает, что у каждого человека показатели сахара в крови изменяются в течение дня, что зависит от уровня активности, а также количества употребляемых калорий, метаболизма и многих других факторов. У жертв диабета и преддиабета организм с огромным трудом контролирует показатели сахара в крови, пишет Medikforum.ru.

И вот теперь исследователи из Стэнфордского университета выяснили, что большинство людей, которая попадают в категорию здоровых, сталкивается с мощнейшими скачками сахара в крови в течение всего дня, если их первым блюдом являются кукурузные хлопья с молоком. Эти выводы удивили самих учёных, которые попросили группу добровольцев носить постоянные мониторы сахара в крови. Хлопья вызывали гораздо более сильные скачки, чем даже бутерброды с арахисовым маслом. Известно, что кукурузные хлопья, особенно сделанные из цельнозерновых злаков, считаются очень полезными для здоровья, так как они содержат многие витамины, минералы и клетчатку. Но исследование показывает, что всё не так просто.