Грудное молоко требуется ребенку через час после родов

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации работникам отделений акушерства и гинекологии. В них содержится совет через час после рождения ребенка отнести его матери для первого кормления грудью. Даже если грудное вскармливание начнется через два часа после деторождения, то это уже увеличивает вероятность смерти ребенка на треть, а если малыша покормят более чем через один день, то риск смерти повышается в два раза. Эксперты утверждают, что раннее грудное вскармливание укрепляет иммунную систему ребенка с самого начала, что существенно снижает шансы развития опасных для жизни инфекций, пишет Medikforum.ru.

В совместном отчете ВОЗ и ЮНИСЕФ содержится информация о том, что 60% новорожденных, что составляет 78 миллионов во всех странах мира, не получают грудного молока в течение часа после появления на свет. Метаанализ проведенных исследований показал, что эти дети имеют существенно повышенный риск смерти в течение первых 28 дней жизни. Впрочем, авторы отчета знают о том, что грудное вскармливание - не самый легкий процесс для женщины, только что прошедшей через роды и нуждающейся в отдыхе. Поэтому ей необходима поддержка и руководство со стороны медицинского персонала.