Топ-пять самых полезных запахов для усиления возбуждения

Научно доказано, что одного человека притягивает к другому его запах. Наше обоняние является в 10 000 раз более чувствительным, чем зрение, слух или осязание. Поэтому и не приходится удивляться тому, что запахи играют такую важную роль в сексуальном притяжении. Когда дело касается возбуждения, существуют определенные запахи, чья эффективность доказана наукой. К примеру, шоколад. В продуктах из шоколада содержатся те же самые феромоны, которые имеются и в розах. Они способствуют развитию ощущений любви, счастья и повышенного настроения. Запах шоколада стимулирует чувства, это один из самых сексуальных ароматов, пишет Medikforum.ru.

Розовый запах символизирует один из наиболее красивых цветков на планете. Эфирное масло с розовым запахом веками использовалось для получения истинного наслаждения от любви и секса. Чудесный эффект оказывают эфирные масла с запахом лимона, лайма или апельсина. Они увеличивают приток энергии и продлевают наслаждения от занятий любовью. Не меньший эффект производит и запах мяты, побуждающий возбуждение и удовольствие. Нередко эксперты советуют использовать смазки на основе мяты, а также лосьоны.