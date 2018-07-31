Instagram назвали очень опасным для женского здоровья

На днях учёные доказали, что всё более растущее количество молодых женщин страдает от дефицита важнейших питательных веществ в результате следования модным диетам из социальных сетей. Эксперты предупреждают, что женщины после 20 и 30 имеют в своем организме нехватку ключевых минералов вроде калия, магния и меди. Это особенно плохо для женщин, у которых уже есть дефицит железа, кальция и йода. Многие молодые представительницы прекрасного пола добровольно отказываются от приема в пищу глютена, молочных и зерновых продуктов, а также сахара. Виной этому может быть Instagram и другие социальные сети, толкающие к неправильному питанию, пишет Medikforum.ru.

Нехватка питательных веществ и минералов приводит к усталости, слабости иммунной системы, повышенному риску переломов, проблемам с мышцами и бесплодию. Instagram называют худшим в этом плане приложением. Опрос более 1 500 британцев в возрасте от 14 до 24 лет показал, что молодые люди чаще всего испытывают депрессию и чувство одиночества после использования Instagram, у них также снижается самооценка и уверенность в собственной привлекательности. Но и на этом негатив не заканчивается.