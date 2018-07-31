Чудо из чудес: женщина с двумя матками родила по ребенку из каждой

Когда женщине сообщают о том, что она вынашивает близнецов, то это всегда становится сюрпризом. Но для Дженнифер Эшвуд из английского Корнуолла новость стала настоящим шоком, ведь она сразу вписала свое имя в учебники по медицине. Мало того, что у этой женщины в результате редкой аномалии имеются две матки, она еще и умудрилась забеременеть в каждой из них. Вероятность такого феномена чисто арифметически составляет один случай на 500 млн. Во всей мировой истории имеется чуть менее сотни таких людей, пишет Medikforum.ru.

Количество женщин, появляющихся на свет с двумя матками, конечно, чуть более велико. Однако в подавляющем большинстве случаев беременность у этих женщин развивается в одной из маток. Сама аномалия в медицине носит название двурогая матка. Причем Дженнифер понятия не имела о том, что имеет две матки, так что во время гинекологического осмотра ее просто атаковали сногсшибательными новостями. Во-первых, о наличии двух маток, а во-вторых, о близнецах, у каждого из которых имеется отдельная «комнатка» в животе мамы.