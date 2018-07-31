Как самой подстричь мужа или сына? Пять советов, чтобы стать профессионалом

Как правило, мужчины обычно стригутся в парикмахерских, но на самом деле это не так уж и сложно сделать в домашних условиях, пишет Fabiosa.ru.

Это также поможет сэкономить вам немало денег. Поэтому не бойтесь приниматься за дело, а следующие простые советы помогут вам в этом.

1. Узнайте, какую стрижку он хочет

Первое, что делает человек, придя к парикмахеру, — это объясняет, какую именно стрижку он хочет. Поэтому задайте все вопросы, которые посчитаете нужным, чтобы получился тот результат, которого ожидает мужчина.

2. Не спешите

Важно не спешить во время стрижки, тем более если у вас нет большого опыта в этом деле. Попросите вашего мужчину сесть поудобней и накройте его плечи легким полотенцем или простыней.

3. Используйте удобные инструменты

Не переживайте, если у вас нет всех тех инструментом, которые вы обычно видите в парикмахерской. Вам будет вполне достаточно ножниц и машинки для стрижки волос.

Если пользуетесь машинкой, то выбирайте не очень тяжелую, чтобы ваши руки не уставали во время работы. То же самое касается и ножниц: берите те, которые вам удобно держать.

4. Сначала расчешите и смочите волосы

Хорошенько расчешите волосы и смочите их с помощью распылителя. Если вы стрижете заднюю часть головы, то срез должен быть вертикальным, то есть параллельно позвоночнику, чтобы избежать слоев в прическе.

Если вы используете машинку, то выбирайте насадку в соответствии с длиной, которую хотите получить. Помните, что насадки с маленькими зубчиками используются для более коротких волос.

5. Не спешите

Начинайте с затылочной части головы, направляя машинку против роста волос. Двигайтесь к макушке и перемещайте машинку ровно вверх, не скругляя. Выберете насадку в зависимости от нужной длины:

№ 6 — чтобы сохранить небольшую длину;

№ 3-4 — для классической стрижки;

№ 2 — практически налысо.

Будьте очень осторожны с областью за ушами, поскольку там очень чувствительная кожа. Виски также стригите против роста волос, плавными движениями снизу вверх.

Затем можете снять насадку с машинки и сделать окантовку. Оформите виски и контуры стрижки. Если нужно, вымойте и высушите волосы, а затем расчешите их.

Можете детально ознакомиться со всем процессом на видео.

Чистите инструменты после каждой стрижки, чтобы держать их в хорошем состоянии.