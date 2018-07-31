Почему седина появляется в раннем возрасте?

Причины появления седины

Во-первых, седина может образоваться из-за проблем со здоровьем. Как правило, это сбой в работе отдельных органов или же дисфункция некоторых внутренних систем. Например, это может быть связано со следующими проблемами:

Хронические болезни пищеварительных органов, а также нарушения в работе пищеварительного тракта;

Авитаминоз;

Заболевания сердечно-сосудистой системы;

Малокровие;

Нарушения в функциях нервной системы, хронические стрессы;

Серьезные вирусные болезни, которые были перенесены во взрослом возрасте;

Почечные заболевания.

Несомненно, проявление седых волос в молодом возрасте может существенно подпортить внешний вид и добавить несколько лишних лет. Особенно из-за этого переживают женщины и стараются сразу же закрашивать седые волоски. Но такой подход с трудом можно назвать верным, так как в первую очередь надо заниматься не внешним лоском, а выявлением истинной причины седины. Необходимо незамедлительно обратиться в больницу, где врачи-трихологи или другие специалисты помогут разобраться с проблемой. Ведь ранняя диагностика заболевания поможет не только избавиться от седины, но и не довести до более серьезных проблем со здоровьем, пишет Medikforum.ru.

Седина

Кстати, известно, что седина появляется из-за нарушения функционирования дермального сосочка волоса, который является основным производителем и поставщиком питательных веществ для волосяного стержня. В итоге в человеческом организме происходит снижение синтеза белка, поступления важных для функционирования организма аминокислот, которые нужны для выработки пигмента клетками-меланоцитами. Седина представляет собой отсутствие красящего пигмента в стержне волоса. При этом стоит заметить, что в 30 процентах случаев предотвратить появление седины в раннем возрасте возможно без особых проблем.

Во-вторых, причиной седины могут быть неправильное питание и вредные привычки. Как известно, рацион может многое сотворить с человеком и его здоровьем, в том числе повлиять и на состояние волос. Согласны, что следить за питанием не каждому представляется возможным из-за бешеного ритма жизни, но это необходимо.

Кстати, вредит волосам не только фастфуд и нездоровая еда, но и скудный рацион. Например, низкобелковые диеты очень влияют на волосы. Дело в том, что белок является основным строительным материалом для локонов, поэтому без этого компонента волосяные фолликулы будут голодать, шевелюра станет ломкой, тонкой, некрасивой. Волосы сразу же начинают сечься и выпадать. Наиболее часто от такой проблемы страдают молодые дамы, которые готовы на все, лишь бы добиться стройной талии. В том числе и ограничивать себя в важных для здоровья продуктах.

Также негативно сказывается на волосах и недостаточное количество витаминов и микроэлементов. Кушайте как можно больше овощей и фруктов, чтобы восполнить необходимый уровень всех нужных организму веществ.