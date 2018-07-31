Почему седина появляется в раннем возрасте?

У кого-то седые волосы появляются только в 50, а некоторые начинают страдать от этой проблемы уже в 20. Значит ли это, что седина является признаком старости, как принято думать? Ученые уверяют, что это не совсем так, хотя и зачастую волосы седеют в более пожилом возрасте. Сегодня разберем самые частые причины, по которым седина появляется в довольно молодом возрасте, а также назовем методы избавления от проблемы.
Причины появления седины
Во-первых, седина может образоваться из-за проблем со здоровьем. Как правило, это сбой в работе отдельных органов или же дисфункция некоторых внутренних систем. Например, это может быть связано со следующими проблемами:
Хронические болезни пищеварительных органов, а также нарушения в работе пищеварительного тракта;
Авитаминоз;
Заболевания сердечно-сосудистой системы;
Малокровие;
Нарушения в функциях нервной системы, хронические стрессы;
Серьезные вирусные болезни, которые были перенесены во взрослом возрасте;
Почечные заболевания.
Несомненно, проявление седых волос в молодом возрасте может существенно подпортить внешний вид и добавить несколько лишних лет. Особенно из-за этого переживают женщины и стараются сразу же закрашивать седые волоски. Но такой подход с трудом можно назвать верным, так как в первую очередь надо заниматься не внешним лоском, а выявлением истинной причины седины. Необходимо незамедлительно обратиться в больницу, где врачи-трихологи или другие специалисты помогут разобраться с проблемой. Ведь ранняя диагностика заболевания поможет не только избавиться от седины, но и не довести до более серьезных проблем со здоровьем, пишет Medikforum.ru.
Седина
Кстати, известно, что седина появляется из-за нарушения функционирования дермального сосочка волоса, который является основным производителем и поставщиком питательных веществ для волосяного стержня. В итоге в человеческом организме происходит снижение синтеза белка, поступления важных для функционирования организма аминокислот, которые нужны для выработки пигмента клетками-меланоцитами. Седина представляет собой отсутствие красящего пигмента в стержне волоса. При этом стоит заметить, что в 30 процентах случаев предотвратить появление седины в раннем возрасте возможно без особых проблем.
Во-вторых, причиной седины могут быть неправильное питание и вредные привычки. Как известно, рацион может многое сотворить с человеком и его здоровьем, в том числе повлиять и на состояние волос. Согласны, что следить за питанием не каждому представляется возможным из-за бешеного ритма жизни, но это необходимо.
Кстати, вредит волосам не только фастфуд и нездоровая еда, но и скудный рацион. Например, низкобелковые диеты очень влияют на волосы. Дело в том, что белок является основным строительным материалом для локонов, поэтому без этого компонента волосяные фолликулы будут голодать, шевелюра станет ломкой, тонкой, некрасивой. Волосы сразу же начинают сечься и выпадать. Наиболее часто от такой проблемы страдают молодые дамы, которые готовы на все, лишь бы добиться стройной талии. В том числе и ограничивать себя в важных для здоровья продуктах.
Также негативно сказывается на волосах и недостаточное количество витаминов и микроэлементов. Кушайте как можно больше овощей и фруктов, чтобы восполнить необходимый уровень всех нужных организму веществ.
Важно не только соблюдать правильное питание, но и избегать вредных привычек, так как они тоже портят состояние ваших волос. Необходимо как можно чаще гулять на свежем воздухе, но обязательно использовать защиту от солнца (кепки, шляпы и так далее).
В-третьих, немаловажно и ваше общее состояние. Например, регулярные стрессы, переутомление, нервы, вредная работа — все это отрицательно сказывается на здоровье волос. Особенно важно соблюдать режим сна — спать достаточное количество времени, вставать и ложиться в одно и то же время. В противном случае появление седины уже в 30 обеспечено. Делов том, что стрессы влияют на выработку меланина, который в том числе отвечает и за интенсивность окрашивания волос.
Седина
В-четвертых, на образование седины часто влияет наследственность. Если у ваших предков волосы превратились в «серебро» уже в 30, то не исключено, что именно в этом причина и вашей седины. Чаще всего в таких случаях бесполезно что-то предпринимать в плане восстановления.
Как восстановить седые волосы?
Наверное, каждого, кто столкнулся с сединой в раннем возрасте, думает, как от этого избавиться. По словам специалистов, если проблема не в наследственности, то решить ее возможно. Сейчас в салона красоты предлагают различные услуги по восстановлению безжизненных волос, в частности курсовая мезотерапия. В рамках такой процедуры подкожно вводятся биологически активные вещества, в том числе никотиновая кислота, витамины группы В высокой концентрации, аминокислоты и олигоэлементы.
Благодаря курсу такого лечения волосяные луковицы будут насыщены силой и нужными веществами, что позволит наладить выработку меланина, усиливает кровообращение и укрепляет корни волос. Также с помощью мезотерапии можно справиться и с другими напастями: истончением, ломкостью, выпадением.
Кроме того, с сединой помогут бороться и народные методы, придуманные еще нашими прабабушками. О них расскажем далее.
Крапивная настойка
Для рецепта нужно залить три столовые ложки измельченных листьев крапивы половиной стакана кипятка, оставить на 20 минут до полного заваривания. Затем раз в неделю ополаскивайте волосы этим настоем. Это позволит укрепить их и сохранить насыщенный цвет.
Абрикосовый сок
Это одно из самых лучших народных средств против седины. Нужно каждый день пить свежевыжатый сок из абрикосов, который борется с появлением седины. Также можно использовать грушу или ежевику.
Сок из петрушки и сельдерея
Считается, что принимая сок из этой зелени каждый день, можно забыть о седых волосках до преклонного возраста. Доза составляет всего 20 граммов.