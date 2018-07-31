Вот как на самом деле выглядят дети в первые секунды своей жизни

Когда мы говорим новорожденный, представляем себе такого милого и розовощекого малыша, который мирно спит на руках у матери. Возможно, это потому, что сами мы редко встречаемся с только что родившимися детьми, а реклама и сериалы сформировали у нас образ маленького ангелочка.
И вот на руках у нас реальный новорожденный – сморщенный синий комочек. Многим родителям надо немного времени, чтобы привыкнуть к этому крошечному инопланетянину, который станет похожим на рекламную картинку только спустя 5-6 месяцев.
Французский фотограф Кристиан Бертело после рождения своего первенца, загорелся идеей показать, как на самом деле выглядят дети в первые секунды своей жизни. Снимки получились не только правдивыми, но и очень эффектными. Хотя тут и нет красивых пеленок, бантиков и игрушек.
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