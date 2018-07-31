Вот как на самом деле выглядят дети в первые секунды своей жизни

Когда мы говорим новорожденный, представляем себе такого милого и розовощекого малыша, который мирно спит на руках у матери. Возможно, это потому, что сами мы редко встречаемся с только что родившимися детьми, а реклама и сериалы сформировали у нас образ маленького ангелочка.