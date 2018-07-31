Почему мужчина не хочет делить свою квартиру с будущей женой

«Вчера любимый сделал предложение руки и сердца. А сегодня утром мы расстались навсегда.

Жили вместе пять лет. Есть дочь 2,5 года. Зимой он купил квартиру, о которой все эти 5 лет мы мечтали. Вчера пригласил в ресторан: ужин, свечи, подарил кольцо — все, как в кино! Я была счастлива безмерно! По дороге домой разговорились, я спросила, а почему предложение сделал только спустя пять лет? Ответ убил! Копил на квартиру и не хотел, чтобы она была куплена в браке! А так как квартира куплена и оформлена на него, можно и в загс! Я вышла из машины и уехала к маме, ребенок был у нее. Возвращаться к нему не хочу! Он названивает мне с утра, не понимает, на что я обиделась».

Комментарий психолога:

«Расставаться с близким человеком — больно и очень тяжело. Вы сейчас обижены и злитесь. Возможно, в таком состоянии не хотите ни видеть, ни разговаривать с ним.

Но мне кажется, что поговорить вам все-таки стоит, вы сможете выразить собственные чувства, а у него есть право знать, почему вы с ним расстались. Или вам сейчас настолько обидно, что единственное желание — это его наказать, не разговаривать, не объяснять.

Злость и обиду копить не стоит, в конце концов, разъедать изнутри и отравлять она будет только вас, а впоследствии так или иначе это может отразиться и на вашей дочери.

Вы можете принять решение и больше не видеться с вашим бывшим, но не забывайте, что он — отец ребенка, и вашу дочь он пока ничем не обидел. Дайте себе какое-то время на то, чтобы первые эмоции чуть-чуть улеглись, и поговорите с вашим мужчиной о том, что произошло, почему вы так эмоционально отреагировали на случившееся. И себе тоже постарайтесь на этот вопрос ответить, что вас так сильно задело. Что для вас значит его поступок?

Возможно, его поступок продиктован тем, что он вам не доверяет, это больно признать. Но либо это как-то связано с ним самим, может быть, он в принципе с недоверием относится к окружающим. А может быть, он не может по каким-то причинам полностью доверять именно вам.

Мне вообще кажется довольно странным, что, прожив вместе пять лет и, имея общего ребенка, мечтая о совместном жилье, вы за все это время не поговорили о конкретных деталях. Например, как это жилье будет приобретаться, на кого будет оформлено и почему. И сейчас, спустя пять лет, для вас становится откровением то, что он оформил квартиру на свое имя и, похоже, ни с кем не хочет ее делить в случае разрыва.

Вы собирались замуж за мужчину, о котором, оказывается, не так много знаете. Поэтому сейчас так болезненно переживаете разочарование в нем. Но тогда с кем вы жили до этого? С реальным человеком или с вашей фантазией? «А так как квартира куплена и оформлена на него, можно и в загс!» — это его слова или ваши выводы?

Даже если вы приняли окончательное решение разойтись с этим человеком, поговорите с ним и проясните для себя важные моменты. Спросите его, в конце концов, почему квартиру было важно приобретать до брака. И, если он вам не доверяет, то почему?