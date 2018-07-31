Рецепт: треугольники из лаваша с творогом
31 июля 2018, 17:18
Легкая творожная закуска обязательно порадует ваших домочадцев. Читайте рецепт ниже!
Ингредиенты
Творог 200 г
лаваш (тонкий) 2 шт.
бананы 1 шт.
яблоки 2 шт.
сметана 2 ст.л.
корица 1 по вкусу
ванилин 1 по вкусу
кунжут 1 ст.л.
Процесс приготовления
Банан и яблоки потереть на крупной терке, добавить корицу и ванилин. Добавить творог. Хорошо перемешать, пишет Lady.mail.ru.
Лаваши порезать полосками каждый на 4 штуки. На уголок выложить начинку, свернуть треугольником, пока не закончится полоска. Обжарить треугольники на сухой сковороде для хруста.
Выложить треугольники на силиконовый коврик, смазать каждый сметаной и посыпать кунжутом. Отправить в духовку на 20 минут.
Приятного аппетита! Рецепт подходит для правильного питания.