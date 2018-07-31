Рецепт: треугольники из лаваша с творогом

Ингредиенты

Творог 200 г

лаваш (тонкий) 2 шт.

бананы 1 шт.

яблоки 2 шт.

сметана 2 ст.л.

корица 1 по вкусу

ванилин 1 по вкусу

кунжут 1 ст.л.

Процесс приготовления

Банан и яблоки потереть на крупной терке, добавить корицу и ванилин. Добавить творог. Хорошо перемешать, пишет Lady.mail.ru.

Лаваши порезать полосками каждый на 4 штуки. На уголок выложить начинку, свернуть треугольником, пока не закончится полоска. Обжарить треугольники на сухой сковороде для хруста.

Выложить треугольники на силиконовый коврик, смазать каждый сметаной и посыпать кунжутом. Отправить в духовку на 20 минут.