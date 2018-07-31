СМИ: 48-летняя Наоми Кэмпбелл станет матерью

Skepta пока не подтвердил официально, что мать его будущего наследника — Наоми Кэмпбелл. Но, поскольку роман рэпера и Наоми стал в начале года одной из наиболее обсуждаемых тем светских хроник, поклонники и журналисты подозревают, что в паре ожидается пополнение. Возможно, их ребенка сейчас вынашивает суррогатная мать, пишет Deti.mail.ru.