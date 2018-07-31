СМИ: 48-летняя Наоми Кэмпбелл станет матерью

Поклонники 35-летнего рэпера Skepta и 48-летней Наоми Кэмпбелл засыпали пару поздравлениями: на днях музыкант, настоящее имя которого Джозеф Аденуга, опубликовал снимок, сделанный во время процедуры УЗИ. На кадре можно разглядеть ребенка в материнской утробе. На снимке подписано «ребенок Аденуга».
Skepta пока не подтвердил официально, что мать его будущего наследника — Наоми Кэмпбелл. Но, поскольку роман рэпера и Наоми стал в начале года одной из наиболее обсуждаемых тем светских хроник, поклонники и журналисты подозревают, что в паре ожидается пополнение. Возможно, их ребенка сейчас вынашивает суррогатная мать, пишет Deti.mail.ru.
Напомним, что впервые об отношениях модели и музыканта заговорили в январе 2018 года, а в марте 2018-го пара официально подтвердила свой роман. По мнению СМИ, ради рэпера, который моложе ее на 12 лет, Наоми бросила 61-летнего египетского миллионера, с которым встречалась в 2017 году.