Видео: жизнерадостная толстушка похудела на сто килограммов

Полнеть Александра начала еще в детстве – после лечения гормональными препаратами, которые нарушили обмен веществ. Своего веса девушка не стеснялась. Она с удовольствием демонстрировала пышные формы широкой аудитории, исполняя песни и выкладывая видео в интернет, пишет Dni.ru.

Однако в 18 лет вес преодолел отметку в полтора центнера. А на 162 килограммах девушка испугалась. «Мне страшно стало. Таких людей по телевизору показывают. Скоро прославлюсь, как самая толстая девочка Челябинской области», – рассказывает Саша.

Александра заключила пари с подругами и сбросила десяток килограммов. Процесс понравился, и она полностью пересмотрела свой рацион. Вместо целого торта, который Саша могла с удовольствием съесть в одиночку, девушка приучила себя к крупам, сваренным на воде и чаю без сахара. За три года такая диета стала привычной. Кроме того, Саша записалась на фитнес, тренируется каждый день и бегает по восемь километров.