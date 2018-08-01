Неожиданно: пять вещей, которые тебя старят

Пересмотри внимательно свой гардероб и избавься от ненужной одежды прямо сейчас, пишет Lady.tochka.net.

Черные наряды. Все в один голос гласят, что total-black наряды в тренде. Конечно, это актуально для тех девушек, которые еще не нуждаются в корректировке стиля. А вот если тебе уже далеко за 20 лет, попробуй добавлять в свой стиль яркие и светлые вещи. С возрастом тон кожи становится бледнее, поэтому черный цвет может сыграть с тобой злую шутку.

Oversize пиджаки. А если еще с поролоновыми подкладками, тогда сразу же избавься от такой вещи. Выбирай пиджаки, которые сидят по фигуре и подчеркивают аккуратные плечи. И помни, только светлые оттенки!

Длинные юбки. Многие женщины, даже если у них красивая фигура, отказываются от юбок средней длинны и выбирают макси. Такая юбка визуально делает твою фигуру более тяжеловесной, а образ – старомодным. Если фигура позволяет, носи стильные расклешенные, обтягивающие юбки, либо плиссированные юбки выше или ниже колен.

Стрейчевые джинсы. Женщины, которым уже давно за 20, любят выбирать одежду из стрейча, особенно джинсы. Такой выбор они обусловливают комфортом. А не думала ли ты, что такой наряд существенно старит тебя? Выбирай правильные джинсы, которые будут повторять твои естественные формы и подчеркивать силуэт. А комфорт и практичность гарантированы!