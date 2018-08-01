Пять масел, которые опасны в уходе за кожей лица

Льняное масло. Нанеся льняное масло на лицо, ты даешь шанс обзавестись на коже воспалениями и акне. По составу это масло считается очень "тяжелым", тем самым забивая поры и не давая "дышать" коже. При постоянном использовании льняное масло склеивает поверхностные отмершие клетки, которые начинают мешать проникнуть полезным веществам в более глубокие слои дермы, пишет Lady.tochka.net.

Масло какао. Это масло имеет свойство образовывать на коже лица пленку, которая не дает ей нормально "дышать", препятствует выделению кожного сала. Вследствие всего этого на коже лица забиваются поры, появляются отеки, образовываются прыщи и воспаления.

Кокосовое масло. Все девушки знают, как положительно влияет кокосовое масло на волосы и на сухую кожу. А вот если у тебя комбинированная или жирная кожи лица, это масло будет для тебя опасным. Жирная текстура способствует закупорке пор, вследствие чего появляются камедоны, воспаления и оттеки. При продолжительном использовании кожа лица может обезводиться, поскольку кокосовое масло покрывает твою кожу, но не пропускает влагу внутрь.

Масло зародышей пшеницы. Это масло также способно негативно влиять на кожу лица. При длительном и ежедневном использовании масло высушивает кожу, появляются камедоны и отеки.