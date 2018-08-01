Восемь вещей, которые нужно перестать делать, чтобы спасти отношения

Ты флиртуешь с людьми противоположного пола, пусть и не намеренно.

Флирт – это тоже измена. Когда ты флиртуешь, ты создаешь у других неправильное впечатление. Люди могут неправильно тебя понять – твои намерения и твою ситуацию в отношениях. Лучше, чтобы флирт был только между партнерами – заодно это поможет вам сохранить искру, пишет Soulpost.ru.

Ты даешь много обещаний, но редко выполняешь их.

Чем чаще ты нарушаешь данные обещания, тем сильнее подрывается доверие в отношениях. Твои слова хороши, пока они подтверждаются делами. Если ты никогда не будешь делать то, что говоришь, никто больше не будет ценить твои слова.

Ты врешь своему партнеру, потому что говорить правду неудобно.

Ложь даже во благо недопустима в отношениях. Когда ты любишь кого-то, ты хочешь быть честной во всем. Ты не должна говорить правду, только когда это удобно. Когда ты врешь партнеру, ты даешь знать, что не уважаешь его, считая его не достойным знать правду.

Ты позволяешь эмоциям взять верх во время ссор.

Ссоры неизбежны в отношениях. Но это не дает вам право срываться. Нужно контролировать свои эмоции. И не позволять ссорам затягиваться. Находите компромисс как можно скорее.

Ты нарушаешь границы, установленные партнером в отношениях.

В отношениях партнеры делятся друг с другом личным, но это не значит, что у вас есть полный доступ к жизни друг друга. У вас обоих должны быть личные границы. И вы оба должны уважать эти границы.

Ты манипулируешь партнером ради личной выгоды.

Манипуляции могут быть только в токсичных отношениях. Только открытость и честность.

Ты безответственно относишься к финансам.

Деньги – важный аспект в отношениях. Если вы живете вместе, логично вместе вести финансовые дела. И ты уже не можешь быть безответственной в материальном плане.

Ты потакаешь своим зависимостям.