Как определить качественное сливочное масло: пять простых шагов

Некоторые хозяйки покупают масло на рынках, так как, им кажется, что таким способом они получают только натуральную продукцию. Но эксперты в любом случае рекомендуют проверять подлинность масла, воспользовавшись способами ниже, пишет Fabiosa.ru.

Как проверить подлинность масла

1. На упаковке масла должно быть указано, что это именно "масло". Если на ней значится гидрогенизированное масло или маргарин, такой продукт употреблять не стоит.

2. Если в продукте менее 60% жирности, этот товар уже не может называться сливочным маслом.

3. Если заморозить сливочное масло, а потом нарезать, оно обязательно будет крошиться. Масло с добавлением трансжиров будет разрезаться ровно, а также приставать к ножу. Если пачка, которую вы достали из морозильной камеры, мягкая - будьте уверены, что это фальсификат.

4. Настоящее масло легко отделяется от упаковки. Оно будет хуже намазываться по сравнению со спредом и маргарином.

5. Растворите немного масла в теплой воде. Натуральное размешается равномерно, а подделка распадется на частички.

Полезно ли сливочное масло