Как определить качественное сливочное масло: пять простых шагов

Покупая сливочное масло в супермаркетах, многие часто попадают на его заменители. Обертка между продуктами похожа, но разница в составе – колоссальная. Главная опасность: иногда производители утаивают, из чего же сделан товар на самом деле, уверяя, что их продукция самая качественная.
Некоторые хозяйки покупают масло на рынках, так как, им кажется, что таким способом они получают только натуральную продукцию. Но эксперты в любом случае рекомендуют проверять подлинность масла, воспользовавшись способами ниже, пишет Fabiosa.ru.
Как проверить подлинность масла
1. На упаковке масла должно быть указано, что это именно "масло". Если на ней значится гидрогенизированное масло или маргарин, такой продукт употреблять не стоит.
2. Если в продукте менее 60% жирности, этот товар уже не может называться сливочным маслом.
3. Если заморозить сливочное масло, а потом нарезать, оно обязательно будет крошиться. Масло с добавлением трансжиров будет разрезаться ровно, а также приставать к ножу. Если пачка, которую вы достали из морозильной камеры, мягкая - будьте уверены, что это фальсификат.
4. Настоящее масло легко отделяется от упаковки. Оно будет хуже намазываться по сравнению со спредом и маргарином.
5. Растворите немного масла в теплой воде. Натуральное размешается равномерно, а подделка распадется на частички.
Полезно ли сливочное масло
Ранее жиры считались врагом номер 1 в борьбе за стройную фигуру и здоровье. Но со временем специалисты пересмотрели свое отношение к нему, выяснив, что сливочное масло не приносит большого вреда. Если употреблять его в допустимом количестве, вы не подвергаетесь заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету и ожирению. Медики не советуют съедать больше, чем 15 г в сутки.