Молодая мать была в ярости, когда забирала ребенка из яслей! К детским ножкам туго примотали туфельки

Когда вы отправляете своего ребенка в детский сад, вам не стоит беспокоиться о безопасности вашего чада, так как все дети находятся под присмотром профессиональных воспитателей. По крайней мере, они должны быть такими. Однако опыт молодой матери из этой истории показывает, что наши ожидания не всегда оправдываются.
Когда Джессика Хейс, молодая мать из Северной Каролины, забирала дочь из детского сада, она сразу заметила, что что-то было не так, пишет Fabiosa.ru.
Она обратила внимание, что ноги Эддисон были опухшие, а вокруг лодыжек девочки виднелись красные рубцы и синяки.
Поскольку 17-месячная Эддисон не могла сказать ни слова, она только плакала, потому что ее ножки были туго замотаны. Даже сложно представить, какие муки терпел ребенок в таком состоянии!
Откуда у ребенка могут быть такие травмы? Оказалось, что у Эддисон появилась привычка снимать обувь - это новый навык, который она только что освоила. Поскольку двое воспитателей были недовольны повторяющимися действиями девочки, они решили закрепить обувь на ногах. Недолго думая, туго примотали туфельки с помощью ленты, которая и оставила красные следы и синяки вокруг лодыжек малышки.
Когда Джессика выяснила причину синяков, она связалась с директором детского сада, чтобы просмотреть видеозапись инцидента.
Кроме того, Хейс поместила фотографии травм дочери в интернете, советуя другим родителям быть более внимательными к посещению их малышами детских садов. Многие поддерживали взбешенную мать, но нашлись и те, кто пожурил Джессику за покупку обуви, которая оказалась несколько велика для ее дочки.
Несмотря на критику, Джессика добилась того, чего она хотела: ее пост побудил директора детского заведения принести извинения за действия своих сотрудников.
Поскольку в детском саду произошел такой ужасный инцидент, директор не мог не уволить двух сотрудников. Дочь Джессики будет продолжать посещать это заведение.