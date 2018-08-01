Молодая мать была в ярости, когда забирала ребенка из яслей! К детским ножкам туго примотали туфельки

Когда Джессика Хейс, молодая мать из Северной Каролины, забирала дочь из детского сада, она сразу заметила, что что-то было не так, пишет Fabiosa.ru.

Она обратила внимание, что ноги Эддисон были опухшие, а вокруг лодыжек девочки виднелись красные рубцы и синяки.

Поскольку 17-месячная Эддисон не могла сказать ни слова, она только плакала, потому что ее ножки были туго замотаны. Даже сложно представить, какие муки терпел ребенок в таком состоянии!

Откуда у ребенка могут быть такие травмы? Оказалось, что у Эддисон появилась привычка снимать обувь - это новый навык, который она только что освоила. Поскольку двое воспитателей были недовольны повторяющимися действиями девочки, они решили закрепить обувь на ногах. Недолго думая, туго примотали туфельки с помощью ленты, которая и оставила красные следы и синяки вокруг лодыжек малышки.

Когда Джессика выяснила причину синяков, она связалась с директором детского сада, чтобы просмотреть видеозапись инцидента.

Кроме того, Хейс поместила фотографии травм дочери в интернете, советуя другим родителям быть более внимательными к посещению их малышами детских садов. Многие поддерживали взбешенную мать, но нашлись и те, кто пожурил Джессику за покупку обуви, которая оказалась несколько велика для ее дочки.

Несмотря на критику, Джессика добилась того, чего она хотела: ее пост побудил директора детского заведения принести извинения за действия своих сотрудников.