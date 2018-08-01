Что женщины должны знать о вагинальных акне и пять советов о том, как предотвратить раздражающую сыпь

Угри на интимной части вашего тела могут появляться по разным причинам, включая гормональный дисбаланс и недостаточно хорошую гигиену. Вагинальные акне отличаются от порезов бритвой и вросших волосков, и к ним следует относиться по-другому. Ниже мы приведем некоторые советы, которые помогут вам избавиться от проблемы и предотвратить ее повторение, сообщает Fabiosa.ru.

Как лечить и предотвратить появление акне: пять советов

1. Не брейте слишком часто интимную зону.

Хотя вросшие волосы и вагинальные акне являются двумя отдельными проблемами, частое удаление волос может ухудшить ситуацию и увеличить риск заражения. Используйте только чистые лезвия и меняйте их после двух или трех применений, так как они могут вызвать раздражение, если будут тупые. И не забывайте применять смягчающие средства для кожи после бритья.

2. Носите трусики из натуральных тканей и откажитесь от стрингов

При выборе нижнего белья отдайте предпочтение трусикам из хлопка - это самый лучший вариант. Они удобные, "дышат", и создают минимальное трение во время движения. Чтобы предотвратить появление вредных бактерий в интимной зоне, которые и вызывают появление акне, можете спать голышом, тогда эта часть будет сухой и проветриваемой.

3. Мойте интимные места мягким мылом

Твердые мыла могут усугубить вагинальные акне и нарушить бактериальный баланс в этой зоне. Выбирая продукт для интимной гигиены, отдайте предпочтение мягким мылам, таким как детские и натуральные, содержащие мягкие антибактериальные ингредиенты, например, масло орегано или масло чайного дерева.

4. Восстановление гормонального баланса

Гормональный дисбаланс является одной из наиболее распространенных причин вагинальных угрей. В то время как некоторые серьезные причины гормонального дисбаланса, такие как синдром поликистозных яичников (СПКЯ), требуют медицинского лечения, гормональный дисбаланс можно восстановить естественным путем. Поможет в этом употребление здоровой пищи: важно сосредоточиться на свежих овощах и фруктах, цельных зернах и полезных жирах, таких как омега-3. Кроме того, вы можете включить соевые продукты в свой рацион, поскольку они содержат фитоэстрогены, которые помогут сбалансировать ваши половые гормоны.

5. Аптечные средства