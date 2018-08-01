Зачем надо знать, сколько зарабатывает твой мужчина

Таким образом деньги как символ базовых потребностей незаметно превращаются в символ доверия: постоянный страх остаться «без базы» приводит к тому, что партнеры начинают следить друг за другом и друг друга контролировать.

Причем контроль может и не касаться денежных вопросов: за типичной мужской ревностью «Для кого ты так нарядилась?» на самом деле скрывается финансовый страх: «На какие деньги ты так нарядилось и осталось ли у нас что-то на жизнь». За женской обидой «Опять ты в кабак с друзьями» таится опасение, что деньги, которые можно было бы потрать на семью, осядут в кабаке.

А были бы они оба в курсе общих доходов и расходов — и не было бы почвы для подозрений и слежки.

Деньги как символ любви

Женщина понимает, насколько сильно ее любят, по тому, как много денег на нее тратят. Причем особенно остро это проявляется во вторых браках. Жена, даже самая бескорыстная и при этом вполне самообеспеченная, начинает ревностно отслеживать, на кого мужчина тратит больше — на нее или на ребенка от первого брака.

Ей психологически проще «ссориться из-за денег», чем признавать «ревность к прошлому» или тем более — ревность к ребенку.

Когда мы обсуждаем такие сюжеты на психологических группах, сплошь и рядом выясняется, что дело вообще не в деньгах: финансовым тревогам предшествовали другие. Например, мужчина по первому звонку бросает недоеденный ужин при свечах и летит к ребенку, у которого заболело горло. Или оплачивает бывшей жене (с ребенком, конечно) отпуск у моря, при этом актуальную свою женщину на море вывезти уже не может...

В этом случае важно знать доходы мужчины, просто чтобы помочь ему стабилизироваться в реальности. Разговоры на уровне «ты ее любишь больше, чем меня» мужчинам непонятны. Расклад «ты отдал все свои деньги в ту семью, и в результате я тебя содержу» — понятен еще как!

Деньги как символ власти

Пока вы живете вдвоем и зарабатываете «примерно одинаково», вы действительно можете игнорировать точные цифры: каждый из вас по отдельности способен себя обеспечить. А значит, даже при отсутствии «общего котла» вы равны и ваши отношения могут считаться партнерскими.

Все меняется с рождением ребенка: жена перестает зарабатывать, но сколько зарабатывает муж, она представляет лишь приблизительно. Все деньги теперь у него. А у кого деньги — тот и главный. В этот момент равенство и партнерство прекращают свое существование.

Мы даже не будем сейчас рассматривать ситуации откровенного абьюза, когда мужчина немедленно занимает позицию «хозяина» и требует с жены отчета за каждую потраченную копейку. Мне приходилось работать с девушками, чьи мужья устанавливали систему штрафов: ребенок написал мимо памперса — жена на этой неделе получит на 1000 рублей меньше на хозяйственные расходы...

Гораздо чаще психотерапевтам приходится работать с ситуацией, когда муж не отказывает в деньгах и дает столько, сколько жена просит, но... Ее, во-первых, унижает сама необходимость просить. А во-вторых, она не представляет, сколько можно просить: ведь она так и не знает, каковы доходы единственного теперь кормильца.

Сознавая необходимость обсудить финансовые вопросы, женщина быстро впадает в аффект: она ощущает себя зависимой, подчиненной — и от этого обижается на мужа.

Как все-таки поговорить про деньги

Удобнее всего говорить про них раз в квартал — сверяя расходы и планируя траты. Тогда это выглядит как нормальный бухгалтерский процесс, не оказывающий символического влияния на все остальные сферы жизни.