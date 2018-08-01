Зачем надо знать, сколько зарабатывает твой мужчина

Давайте признаем: при прочих равных девушки предпочитают богатых — и в этом нет ничего предосудительного. Но девушки не хотят показаться корыстными, потому не задают мужчинам прямых вопросов о доходах. И зря, — считает психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.
Самая главная мужская страшилка: «Меня любят за деньги». Это настолько распространенная фобия, что создаются целые тренинги, группы в соцсетях, вебинары, где мужчины наставляют друг друга, что на жену не надо тратить деньги в первые годы жизни, что жена должна заслужить право быть рядом с мужем и доказать бескорыстность своих намерений, пишет Lady.mail.ru.
Люди считают стыдным, неприличным, недостойным говорить о деньгах с любимым человеком... Но не могут о них не думать! И вот эти невысказанные переживания, накапливаясь, приводят к взаимным обидам и раздражению. Причем истинная причина обид так глубоко и старательно зарывается в подсознание, что вы оба и сами уже не догадываетесь, что ваши ссоры из-за грязных чашек или легкого флирта на работе — это на самом деле ссоры из-за денег.
Деньги — это всегда символ. Они могут означать удовлетворение потребностей, свободу, безопасность, признание... Собственно, любой ярус в пирамиде потребностей Маслоу может «компенсироваться» деньгами или проявляться через них.
Деньги как символ базовых потребностей
Я за то, чтобы женщина рулила деньгами. Просто потому что за базовые потребности семьи отвечает в основном она (что бы мы там себе ни думали о гендерном равенстве и победе феминизма).
Еда, коммунальные платежи (жилье), занавесочки в спальне и постельное белье (сон) — практически в 100% семей относятся к женской зоне ответственности.
И даже следующий уровень в «пирамиде потребностей» — безопасность, здоровье, стабильность — тоже в большинстве случаев входит в женскую юрисдикцию: редкий мужчина выбирает нянь и домработниц, общается с врачами и коммунальными службами, обеспечивает гигиенические запросы семьи...
Чтобы семейный базис был прочным и надежным, женщина должна по крайней мере представлять, в каких количествах и из каких источников можно обеспечить базовые потребности. На консультациях я очень часто сталкиваюсь с тем, что женщина пытается выстроить этот базис, исходя из представления только о своих собственных доходах. То есть, по сути, семья живет за счет женщины, которая еще при этом боится показаться корыстной. А мужчина может пребывать в уверенности, что «содержит семью», потому что холодильник три года назад был куплен на «его» деньги.
Деньги как символ доверия
Допустим, тебе все равно, сколько зарабатывает твой мужчина. Ты ему сообщаешь, что в месяц на ваши семейные базовые нужды требуется вот столько-то. А все, что сверх того — не твое дело, вы же свободные взрослые люди.
Установка красивая, современная, но на самом деле очень рискованная.
Об обратной стороне этой медали я узнала от мужчин, которые приходят на консультацию к психологу, придавленные чувством вины и страхом разоблачения. Мужчине бывает стыдно признаться жене, что он не в состоянии обеспечить тот уровень, который ей кажется базовым. В результате — две крайности: либо он проявляет злобную скаредность и требует с жены отчета по каждому чеку; либо семья долгое время живет в спокойной уверенности, что им всего хватает, а потом выясняется, что муж по уши в кредитах.
Таким образом деньги как символ базовых потребностей незаметно превращаются в символ доверия: постоянный страх остаться «без базы» приводит к тому, что партнеры начинают следить друг за другом и друг друга контролировать.
Причем контроль может и не касаться денежных вопросов: за типичной мужской ревностью «Для кого ты так нарядилась?» на самом деле скрывается финансовый страх: «На какие деньги ты так нарядилось и осталось ли у нас что-то на жизнь». За женской обидой «Опять ты в кабак с друзьями» таится опасение, что деньги, которые можно было бы потрать на семью, осядут в кабаке.
А были бы они оба в курсе общих доходов и расходов — и не было бы почвы для подозрений и слежки.
Деньги как символ любви
Женщина понимает, насколько сильно ее любят, по тому, как много денег на нее тратят. Причем особенно остро это проявляется во вторых браках. Жена, даже самая бескорыстная и при этом вполне самообеспеченная, начинает ревностно отслеживать, на кого мужчина тратит больше — на нее или на ребенка от первого брака.
Ей психологически проще «ссориться из-за денег», чем признавать «ревность к прошлому» или тем более — ревность к ребенку.
Когда мы обсуждаем такие сюжеты на психологических группах, сплошь и рядом выясняется, что дело вообще не в деньгах: финансовым тревогам предшествовали другие. Например, мужчина по первому звонку бросает недоеденный ужин при свечах и летит к ребенку, у которого заболело горло. Или оплачивает бывшей жене (с ребенком, конечно) отпуск у моря, при этом актуальную свою женщину на море вывезти уже не может...
В этом случае важно знать доходы мужчины, просто чтобы помочь ему стабилизироваться в реальности. Разговоры на уровне «ты ее любишь больше, чем меня» мужчинам непонятны. Расклад «ты отдал все свои деньги в ту семью, и в результате я тебя содержу» — понятен еще как!
Деньги как символ власти
Пока вы живете вдвоем и зарабатываете «примерно одинаково», вы действительно можете игнорировать точные цифры: каждый из вас по отдельности способен себя обеспечить. А значит, даже при отсутствии «общего котла» вы равны и ваши отношения могут считаться партнерскими.
Все меняется с рождением ребенка: жена перестает зарабатывать, но сколько зарабатывает муж, она представляет лишь приблизительно. Все деньги теперь у него. А у кого деньги — тот и главный. В этот момент равенство и партнерство прекращают свое существование.
Мы даже не будем сейчас рассматривать ситуации откровенного абьюза, когда мужчина немедленно занимает позицию «хозяина» и требует с жены отчета за каждую потраченную копейку. Мне приходилось работать с девушками, чьи мужья устанавливали систему штрафов: ребенок написал мимо памперса — жена на этой неделе получит на 1000 рублей меньше на хозяйственные расходы...
Гораздо чаще психотерапевтам приходится работать с ситуацией, когда муж не отказывает в деньгах и дает столько, сколько жена просит, но... Ее, во-первых, унижает сама необходимость просить. А во-вторых, она не представляет, сколько можно просить: ведь она так и не знает, каковы доходы единственного теперь кормильца.
Сознавая необходимость обсудить финансовые вопросы, женщина быстро впадает в аффект: она ощущает себя зависимой, подчиненной — и от этого обижается на мужа.
Как все-таки поговорить про деньги
Удобнее всего говорить про них раз в квартал — сверяя расходы и планируя траты. Тогда это выглядит как нормальный бухгалтерский процесс, не оказывающий символического влияния на все остальные сферы жизни.
Но если вам психологически трудно подойти к этой теме, значит, дело не в деньгах. По крайней мере, не только в деньгах. И надо глубоко покопаться в себе, чтобы понять, от какой темы в семейных отношениях вы пытаетесь «откупиться».