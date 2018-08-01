Продукты, которые не стоит давать детям до пяти лет

1. Предлагайте разнообразное меню

В возрасте двух лет пищевое поведение детей становится более сложным. Родители – основной пример для подражания как в выборе еды, так и при формировании пищевых привычек. На этом этапе следует предлагать здоровую пищу и поощрять самостоятельность ребенка, пишет Deti.mail.ru.

Хотя пищевой интерес у детей этого возраста может быть непредсказуемым, продолжайте предлагать разнообразные продукты. Рано или поздно ваш ребенок научится есть почти все. Навыки жевания и глотания все еще совершенствуются, поэтому не оставляйте его без присмотра во время еды.

2. Газировка — раз в неделю

Американская академия педиатрии рекомендует для детей старше двух лет не более 25 г добавленных и свободных сахаров в день (это 6 чайных ложек). Причем считается не только сахар, который вы кладете в компот и выпечку, но и мед, любые сиропы, сахар в хлопьях и йогурте, конфеты, сладкая газировка, фруктовый сок и так далее. Проблема в том, что производители не обязаны отдельно указывать содержание добавленных сахаров (на упаковке может быть только общее количество углеводов).

Дополнительные рекомендации касаются «жидкого» сахара. Сладкая газировка – не более 240 мл в неделю, фруктовые соки и смузи – не более 120-180 мл ежедневно. Наилучший выбор для утоления жажды – вода, особенно между приемами пищи и вне их.

3. Не держите сладкое под замком

Почти каждому родителю хотелось бы, чтобы ребенок держался подальше от сладкого. Но когда придет время для самостоятельного выбора, важнее, чтобы дети могли принимать адекватные пищевые решения.

Держать сладости под замком и запрещать их – значит подпитывать нездоровое стремление к сахару. Научите детей, что десерты и сладкие блюда могут быть частью здорового питания при умеренном потреблении и соответствующих порциях. Такой взвешенный и сбалансированный подход позволит наслаждаться ими всей семьей.

4. Фастфуд и блюда во фритюре - отложите знакомство

Чем позже произойдет встреча ребенка с фастфудом, тем лучше. «Нежелательная еда» – очень правильное определение, когда речь идет о продуктах и блюдах, которые содержат вместе или по отдельности много калорий, насыщенных жиров и трансжиров, добавленных сахаров и соли. При этом витамины, клетчатка, некоторые минералы, фитонутриенты в них в дефиците.

Конечно, рано или поздно ребенок все равно познакомится с заведениями фастфуда, поэтому важно научить его делать лучший пищевой выбор из возможного. Особо отмечу, что для дошкольников не рекомендуются блюда, приготовленные во фритюре.

5. Исключите «деликатесные» бекон, колбасу и сосиски

Есть еще ряд продуктов, которые традиционно считаются деликатесами, потому их дают даже маленьким детям. На самом деле их стоит потреблять умеренно взрослым, а у дошкольников они необязательны и нежелательны.

Это икра, рыбные и мясные копчености, другие продукты глубокой переработки красного мяса (бекон, колбаса, сосиски), крепкие мясные и рыбные бульоны. В российских детских садах запрещено использовать уксус, горчицу, хрен, острые приправы и содержащие их пищевые продукты, включая острые соусы, кетчупы, майонезы и майонезные соусы.