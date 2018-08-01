Звезды, которые очень долго кормили детей грудью

Маим Бялик: 4 года

Звезда «Теории Большого взрыва» не только выступает в поддержку права женщин на кормление грудью в общественных местах, но и считает, что грудное вскармливание должно длиться как можно дольше. Своего второго сына актриса родила дома, а отняла его от груди, когда мальчику исполнилось четыре года, пишет Deti.mail.ru.

«Люди смеялись, но это было неправильно. Только потому что ты делаешь что-то не так как другие, не значит, что ты можешь их судить. Я не думаю, что я лучше, чем другие мамы, и что мои дети лучше, чем другие», – рассказала Маим Бялик.

Наталья Орейро: 2 года 6 месяцев

Некоторые женщины боятся, что из-за грудного вскармливания им будет труднее прийти в форму после родов. Наталья Орейро развеяла этот миф, ведь именно благодаря кормлению грудью ей удалось сбросить лишние килограммы, набранные за время беременности.

Своего сына Мерлина певица кормила до двух с половиной лет. «Я поправилась на тридцать килограммов. Жила за городом, много готовила, пекла десерты – обожаю это делать. Я выглядела так, будто была беременна двойней. А потом начала кормить ребенка грудью, и это помогло мне похудеть», – поделилась звезда.

«Многие боятся, что грудь потеряет форму, и отказываются кормить, – добавила Орейро. – Так и есть, теперь моя грудь уже не та, что прежде – ну такая, грустноватая стала. Но когда ты мама, это все мелочи».

Елена Подкаминская: 2 года 4 месяца

У Елены Подкаминской подрастают две дочки: 8-летняя Полина и годовалая Ева. Старшую дочь актриса кормила до двух лет и четырех месяцев, и поэтому часто брала ребенка с собой на съемочную площадку.

И хотя с грудным вскармливанием Евы у Елены возникли трудности, она не лишила ее естественного питания. «Я страдаю, мне хочется есть все, но я люблю своего ребенка», – сказала актриса.

Тутта Ларсен: 2 года

Мать троих детей Тутта Ларсен считает, что кормить ребенка нужно как можно дольше, но – в пределах разумного. «Если женщина принимает решение, что для нее и для ребенка долгое грудное вскармливание – это естественно и нормально, то волновать чужое мнение по этому поводу ее не должно», – уверена звезда.

Всех своих детей Тутта кормила грудью достаточно долго: сына Луку – до года и трех месяцев, дочь Марфу – до 11 месяцев, пока та сама не отказалась, а младшего сына Ваню – почти до двух лет.

Сельма Блэр: 2 года

Сельма Блэр около двух лет кормила грудью своего сына Артура. Сейчас мальчику уже 7, однако актриса до сих пор восстанавливается после такого длительного вскармливания.

«У моего сына были проблемы со здоровьем, и он действительно нуждался в грудном молоке, так что это была моя работа. Я думала: “Я думаю, что я могу сейчас умереть, я заставила пройти его через это!” Но себя я тоже истощила, я до сих пор восстанавливаюсь», – призналась Сельма.

Анастасия Стоцкая: 1 год 6 месяцев

Певица Анастасия Стоцкая уверена, что грудное вскармливание помогает маме и ребенку стать ближе. Своего первенца – Александра – она кормила грудью полтора года. Отлучить ребенка от груди звезде пришлось из-за проблем со здоровьем.

«Я очень долго не могла расстаться с Сашей ни на минуту, мы были очень близки, я кормила его до полутора лет. Помню, как-то заболела, пришлось отлучить малыша от груди, и мама его увезла. Я рыдала... Это было очень тяжело», – вспомнила в одном из интервью Стоцкая.

Ирена Понарошку: 1 год 6 месяцев

Ирена Понарошку не была сторонницей длительного грудного вскармливания, однако рождения сына Серафима изменило взгляды телеведущей.