Ср, 1.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • К столу
  • Холодный томатный суп «Гаспачо» для жаркого летнего дня

Холодный томатный суп «Гаспачо» для жаркого летнего дня

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Гаспачо

ФОТО: Vitalina Rybakova / PantherMedia / Vitalina Rybakova

Очень вкусный холодный овощной суп! Жарким летом, как и окрошка, он просто идеален!

Ингредиенты для «Гаспачо»:

    Помидор (средний) — 4 шт

    Огурец (средний) — 3 шт

    Перец болгарский (лучше красный, цвет на вкусовые качества не влияет, а суп получается более красивый) — 1 шт

    Лук репчатый (средний) — 1/4 шт

    Чеснок — 2 зуб.

    Масло оливковое — 100 г

    Соль

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 5

Рецепт «Гаспачо»:

Моем наши овощи. У перца удаляем семена и плодоножку, у огурцов и помидоров удаляем попки. Нарезаем наши овощи на кусочки среднего размера (чтобы удобнее было взбивать их в блендере), пишет Povorenok.ru.

В блендер наливаем масло; кладём сразу соль, лук, чеснок и взбиваем. В полученную массу постепенно добавляем огурцы, перец, помидоры (очерёдность именно такая: от более твёрдых продуктов до мягких).

Сливаем всe в кастрюлю или миску, хорошенько перемешиваем, пробуем на соль. Ставим в холодильник, остужаем. И по тарелкам!

Несколько способов поедания гаспачо:

1. Есть его таким, как приготовили

2. Добавить в тарелку с гаспачо лeд или разбавить холодной водой, это ещe зависит от густоты получившегося супа

3. Можно отдельно мелко-мелко нарезать лук, перец, огурец и добавить в тарелку с гаспачо

Приятного аппетита!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ