Холодный томатный суп «Гаспачо» для жаркого летнего дня

Ингредиенты для «Гаспачо»:

Помидор (средний) — 4 шт

Огурец (средний) — 3 шт

Перец болгарский (лучше красный, цвет на вкусовые качества не влияет, а суп получается более красивый) — 1 шт

Лук репчатый (средний) — 1/4 шт

Чеснок — 2 зуб.

Масло оливковое — 100 г

Соль

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 5

Рецепт «Гаспачо»:

Моем наши овощи. У перца удаляем семена и плодоножку, у огурцов и помидоров удаляем попки. Нарезаем наши овощи на кусочки среднего размера (чтобы удобнее было взбивать их в блендере), пишет Povorenok.ru.

В блендер наливаем масло; кладём сразу соль, лук, чеснок и взбиваем. В полученную массу постепенно добавляем огурцы, перец, помидоры (очерёдность именно такая: от более твёрдых продуктов до мягких).

Сливаем всe в кастрюлю или миску, хорошенько перемешиваем, пробуем на соль. Ставим в холодильник, остужаем. И по тарелкам!

Несколько способов поедания гаспачо:

1. Есть его таким, как приготовили

2. Добавить в тарелку с гаспачо лeд или разбавить холодной водой, это ещe зависит от густоты получившегося супа

3. Можно отдельно мелко-мелко нарезать лук, перец, огурец и добавить в тарелку с гаспачо