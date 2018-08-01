Холодный томатный суп «Гаспачо» для жаркого летнего дня

Очень вкусный холодный овощной суп! Жарким летом, как и окрошка, он просто идеален!
Ингредиенты для «Гаспачо»:
Помидор (средний) — 4 шт
Огурец (средний) — 3 шт
Перец болгарский (лучше красный, цвет на вкусовые качества не влияет, а суп получается более красивый) — 1 шт
Лук репчатый (средний) — 1/4 шт
Чеснок — 2 зуб.
Масло оливковое — 100 г
Соль
Время приготовления: 20 минут
Количество порций: 5
Рецепт «Гаспачо»:
Моем наши овощи. У перца удаляем семена и плодоножку, у огурцов и помидоров удаляем попки. Нарезаем наши овощи на кусочки среднего размера (чтобы удобнее было взбивать их в блендере), пишет Povorenok.ru.
В блендер наливаем масло; кладём сразу соль, лук, чеснок и взбиваем. В полученную массу постепенно добавляем огурцы, перец, помидоры (очерёдность именно такая: от более твёрдых продуктов до мягких).
Сливаем всe в кастрюлю или миску, хорошенько перемешиваем, пробуем на соль. Ставим в холодильник, остужаем. И по тарелкам!
Несколько способов поедания гаспачо:
1. Есть его таким, как приготовили
2. Добавить в тарелку с гаспачо лeд или разбавить холодной водой, это ещe зависит от густоты получившегося супа
3. Можно отдельно мелко-мелко нарезать лук, перец, огурец и добавить в тарелку с гаспачо
Приятного аппетита!