Какой алкоголь сильнее всего вредит твоей коже

Текила

С кожей текила обращается бережно: в ней нет сахара (если это, конечно, не коктейль), а значит, нет риска вызвать воспаления на лице (а мы все знаем, как с ними сложно впоследствии бороться). Еще один плюс напитка — если употреблять его без соли, то наутро не будет проблем с головой. Все дело в том, что это чистый алкоголь без примесей, от него голова не болит. Речь, разумеется, идет о разумном потреблении: если пить мексиканский напиток всю ночь, то от неприятных ощущений на следующий день вряд ли удастся избавиться, пишет Lady.mail.ru.

Пиво

При чрезмерном употреблении пива в организме накапливаются соли — для кожи не очень хорошо (вызывает отечность и появление преждевременных морщинок). Но зато, с другой стороны, почти нет химии или сахара, которые считаются еще более неудачной компанией.

Джин или водка с тоником

В настоящем джине и водке нет химических соединений, приводящих к головной боли поутру. В них также низкое содержание сахара и соли, что хорошо для тех, кто даже во время бурных вечеринок не забывает о красоте. Так что остался тоник — если есть возможность, выбирай низкокалорийный напиток, чтобы точно не пожалеть ни о чем на следующий день.

Белое вино

В белом вине (даже в сухом) содержится много сахара. А это, как известно, простой путь к высыпаниям на коже и даже появлению преждевременных морщин (вот тут можешь подробно об этом почитать).

Мохито

Это практически сахар в чистом виде, ведь в этот напиток добавляют и газировку, и сладкий сироп, и сам сахар в чистом виде. Так что вот он — один из врагов вечеринок.

Маргарита

Маргарита — это опасное (для кожи) сочетание соли и сахара. Именно такой дуэт становится причиной припухлостей на лице после ночи с несколькими маргаритами.

Красное вино