Какой алкоголь сильнее всего вредит твоей коже

С алкоголем нужно быть осторожнее: при чрезмерном употреблении появляются серьезные проблемы со здоровьем и кожей (могут появиться шелушение, преждевременные морщинки и акне). Но если ты знаешь меру, то и сможешь выбрать наиболее щадящие напитки.
Текила
С кожей текила обращается бережно: в ней нет сахара (если это, конечно, не коктейль), а значит, нет риска вызвать воспаления на лице (а мы все знаем, как с ними сложно впоследствии бороться). Еще один плюс напитка — если употреблять его без соли, то наутро не будет проблем с головой. Все дело в том, что это чистый алкоголь без примесей, от него голова не болит. Речь, разумеется, идет о разумном потреблении: если пить мексиканский напиток всю ночь, то от неприятных ощущений на следующий день вряд ли удастся избавиться, пишет Lady.mail.ru.
Пиво
При чрезмерном употреблении пива в организме накапливаются соли — для кожи не очень хорошо (вызывает отечность и появление преждевременных морщинок). Но зато, с другой стороны, почти нет химии или сахара, которые считаются еще более неудачной компанией.
Джин или водка с тоником
В настоящем джине и водке нет химических соединений, приводящих к головной боли поутру. В них также низкое содержание сахара и соли, что хорошо для тех, кто даже во время бурных вечеринок не забывает о красоте. Так что остался тоник — если есть возможность, выбирай низкокалорийный напиток, чтобы точно не пожалеть ни о чем на следующий день.
Белое вино
В белом вине (даже в сухом) содержится много сахара. А это, как известно, простой путь к высыпаниям на коже и даже появлению преждевременных морщин (вот тут можешь подробно об этом почитать).
Мохито
Это практически сахар в чистом виде, ведь в этот напиток добавляют и газировку, и сладкий сироп, и сам сахар в чистом виде. Так что вот он — один из врагов вечеринок.
Маргарита
Маргарита — это опасное (для кожи) сочетание соли и сахара. Именно такой дуэт становится причиной припухлостей на лице после ночи с несколькими маргаритами.
Красное вино
Не рекомендуется всем, у кого чувствительная кожа или розацея. Химические соединения в составе красного вина содействует образованию гистамина, которое приводит к застою в капиллярах, отекам и сгущению крови. Так что и людям с сердечными заболеваниями лучше пить бокал белого, а не красного.