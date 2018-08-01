Маленькие тарелки не помогут похудеть

Всем известна оптическая иллюзия, когда рядом с большой фигурой черный круг кажется меньше, а рядом с маленькой — больше. Мозг ошибается, неправильно сравнивая объемы. Основываясь на этом феномене, диетологи советовали класть продукты в маленькие тарелки, чтобы наедаться меньшим количеством еды, пишет Health.mail.ru.

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона, Негев, провели эксперимент, который развеял этот миф. Несколько кусков пиццы положили на большую и маленькую тарелки. Участникам исследования предлагали определить, какая порция больше. Выяснилось, что люди, которые не ели дольше трех часов, довольно точно указывали, где еды больше, вне зависимости от размера посуды. А те, кто поел недавно, справлялись немного хуже.

При этом эти люди ошибались, когда нужно было определить размер покрышки на фоне больших или меньших предметов. Руководитель исследования доктор Тцви Ганел объяснил, что мозг голодного человека лучше анализирует информацию, связанную с едой.