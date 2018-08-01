Редактор Vogue: я поняла, что слишком много пью и не похожа на себя...

"У меня вроде никогда не было проблем с алкоголем. Конечно, как и у всех, был период в старших классах, когда я могла раз в неделю выпить четыре бутылки пива. И в колледже, естественно, не обходилось без вечеринок с алкоголем по выходным. Но когда я стала старше, поняла: что-то идет не так, пишет Rus.tvnet.lv.

Я выпивала бутылку вина с друзьями после работы, две-три бутылки светлого пива, а сверху часто еще и рюмку водки. Если в баре был "счастливый час", пила сухой мартини.

Бывали случаи, когда я все это выпивала за одну ночь, и так три-четыре раза в неделю", - рассказывает редактор американского Vogue Лиана Сатенштайн.

happy birthday, whoraus 👩🏻👩🏼♉️ A post shared by Liana Satenstein (@liana_ava) on May 10, 2018 at 2:49pm PDT

"Вдруг я осознала, что много пью. Это было заметно внешне. За три месяца такого образа жизни я набрала больше четырех килограммов. Много недостатков было видно и на лице: глаза постоянно опухшие, как будто у меня сильная аллергия, а щеки обвисли, из-за чего я выглядела нездоровой. К тому же я стала еще больше есть - и в 11 вечера частенько заглядывала в холодильник.

Прошлым летом во время ежегодного осмотра мой врач заметила, что я поправилась. Я спросила: "Может быть, это мышцы?". Она ответила: "Весы не врут".

Вес был не единственной проблемой Лианы. "Я была просто сломлена морально. Просыпалась по два или три раза за ночь, из-за чего утром чувствовала себя уставшей. Это совмещалось с затяжным похмельем и отсутствием мотивации. На тренировки ходила редко, хотя раньше это было моим основным лекарством от стресса. Страдала от переменчивости настроения, постоянно испытывала сомнения, и это стало сказываться на моей работе. Я постоянно допускала дурацкие ошибки и забывала об элементарных вещах - например, могла пропустить встречу".

"От моего увлечения алкоголем пострадала не только я сама, но и мой счет в банке.

Мартини в Нью-Йорке стоит примерно 7-8 долларов и дороже, а бокал самого простого вина - 9-15 долларов. То есть в неделю я выбрасывала примерно сотню, а в месяц - около 400 долларов.

И так продолжалось два года", - признается редактор.