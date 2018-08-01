Редактор Vogue: я поняла, что слишком много пью и не похожа на себя...

Алкоголь уже давно является глобальной проблемой, и с этой зависимостью сталкиваются в том числе и богатые и знаменитые - те, у кого в жизни, казалось бы, все хорошо. Можно бороться с любой пагубной страстью, если признаться себе в том, что она существует. Редактор американского журнала Vogue откровенно рассказывает, как она поняла, что алкоголизм стал для нее серьезной проблемой, и как можно избавиться от зеленого змия.
"У меня вроде никогда не было проблем с алкоголем. Конечно, как и у всех, был период в старших классах, когда я могла раз в неделю выпить четыре бутылки пива. И в колледже, естественно, не обходилось без вечеринок с алкоголем по выходным. Но когда я стала старше, поняла: что-то идет не так, пишет Rus.tvnet.lv.
Я выпивала бутылку вина с друзьями после работы, две-три бутылки светлого пива, а сверху часто еще и рюмку водки. Если в баре был "счастливый час", пила сухой мартини.
Бывали случаи, когда я все это выпивала за одну ночь, и так три-четыре раза в неделю", - рассказывает редактор американского Vogue Лиана Сатенштайн.
"Вдруг я осознала, что много пью. Это было заметно внешне. За три месяца такого образа жизни я набрала больше четырех килограммов. Много недостатков было видно и на лице: глаза постоянно опухшие, как будто у меня сильная аллергия, а щеки обвисли, из-за чего я выглядела нездоровой. К тому же я стала еще больше есть - и в 11 вечера частенько заглядывала в холодильник.
Прошлым летом во время ежегодного осмотра мой врач заметила, что я поправилась. Я спросила: "Может быть, это мышцы?". Она ответила: "Весы не врут".
Вес был не единственной проблемой Лианы. "Я была просто сломлена морально. Просыпалась по два или три раза за ночь, из-за чего утром чувствовала себя уставшей. Это совмещалось с затяжным похмельем и отсутствием мотивации. На тренировки ходила редко, хотя раньше это было моим основным лекарством от стресса. Страдала от переменчивости настроения, постоянно испытывала сомнения, и это стало сказываться на моей работе. Я постоянно допускала дурацкие ошибки и забывала об элементарных вещах - например, могла пропустить встречу".
"От моего увлечения алкоголем пострадала не только я сама, но и мой счет в банке.
Мартини в Нью-Йорке стоит примерно 7-8 долларов и дороже, а бокал самого простого вина - 9-15 долларов. То есть в неделю я выбрасывала примерно сотню, а в месяц - около 400 долларов.
И так продолжалось два года", - признается редактор.
"К счастью, это все закончилось в январе этого года - после ужасного новогоднего похмелья. Это был тот момент, когда я решила: один напиток в месяц, не больше. Физически мне было легко отказаться от выпивки, но вот в социальном плане возникли проблемы", - признается Лиана. "Поначалу, когда кто-то спрашивал, почему я не пью, не знала, что ответить. Часто оправдывалась тем, что много пила в прошлом году и набрала лишний вес, но эти отговорки были скучны для людей, которые просто хотели повеселиться".
"В конце концов я научилась просто говорить: "Не сегодня". Теперь, спустя шесть месяцев после отказа от ежедневных попоек, могу честно сказать, что этот метод работает.
Я могу посчитать, сколько коктейлей выпила в этом году, и мне вполне хватит пальцев одной руки.
В те моменты, когда я хочу выпить или выпила, я спрашиваю себя: я что - в стрессе? Или я счастлива? Или, может, расстроена? И тогда понимаю, хочу я выпить или нет. Теперь я держу это под контролем".
Лиана признает, что и раньше знала о пагубном влиянии алкоголя: "Кажется, что научные работы о его вреде появляются чуть ли не каждую неделю. Одна из них как раз о наборе веса. Звездный диетолог Дана Джеймс сравнила злоупотребление алкоголем с чрезмерным поеданием чизкейков.
Вы не стали бы постоянно и в неограниченном количестве их потреблять, чтобы не поправиться. Но вот об алкоголе люди почему-то так не думают.
Прибавьте к этому нарушение сна, неконтролируемое чувство голода и тот факт, что алкоголь - мощнейшй депрессант.
Еще страшнее: исследования показывают, что алкоголь вызывает рак. Доцент Висконсинского университета Ноэль Локонте обнаружила связь между алкоголем и канцерогенными веществами.
"Совершенно не удивительно, что у нас появляются опухоли в голове, шее и пищеводе. Люди просто сами заливают в себя канцерогены", - говорит она.
Несмотря на предостережения врачей, выпивка до сих пор считается модной. Например, телесериал "Сладкая горечь", снятый по мотивам одноименной книги, изобилует сценами потягивания вина и поэтического похмелья. Да и "Секс в большом городе" заставляет нас думать, что выпить пару коктейлей «Космо» - это весело. На самом деле выпивка - это не такое уж веселье.
"Недавно после работы я сидела с друзьями, которые попивали вино. Один из них, который только узнал, что я полностью исключила из своей жизни алкоголь, крикнул официанту, что я не пью. "Должно быть, у вас тяжелое время", - сказал он мне.
Я вспомнила все свои бессонные ночи, лишний вес, постоянное чувство бесспокойства, и в этот момент безвкусная нью-йоркская водопроводная вода показалась мне лучшим освежающим напитком,
особенно в "счастливые часы" в баре", - закончила свой рассказ редактор Vogue.