Кайли Дженнер выпустила фильтр для фото в Instagram

Кайли Дженнер всего 20 лет, а она уже не только успела стать матерью и обрести мировую популярность, но и сколотила состояние, которое оценивается в 900 миллионов долларов. Останавливаться на достигнутом она не собирается и продолжает покорять мир бизнеса. Как сообщают западные СМИ, телезвезда, украсившая обложку нового номера журнала Forbes, запустила свой собственный фильтр для лица в Instagram. Но, конечно, не развлечения ради, а для продвижения бренда своей косметики Kylie Cosmetics.