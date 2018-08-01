Как часто нужно мыть кухонную мойку?

Поэтому у многих возникает вопрос: насколько часто нужно мыть мойку на кухне? Существуют ли какие-то нормы и правила на этот счет?

Специалисты в области пищевой гигиены считают, что необходимо отмывать кухонную мойку хотя бы раз в неделю. И желательно дополнительно промывать ее сразу же после того, как вы разделывали сырое мясо или чистили картофель. Это предотвратит распространение опасных микробов и неприятного запаха, пишет Goddhouse.ru.

Самый простой способ очистить раковину - это средство для мытья посуды и горячая вода. Ничего сложного, зато вы смоете все пищевые остатки, которые несут потенциальный риск распространения болезнетворных бактерий.

Время от времени можно дополнительно обработать мойку дезинфицирующим средством, просто побрызгав его на стенки, а затем вытереть поверхность тканевой салфеткой.