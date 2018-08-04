Как мы ломаем собственную бытовую технику, даже не подозревая об этом

Стиральная машина

Самой частой причиной поломок стиральной машины становятся маленькие детские носочки, косточки от лифчиков и маленькие трусики - стринги. Кладите белье в специальные мешки для стирки, чтобы оно не застревало в барабане, пишет Goodhouse.ru.

Не забывайте проверять карманы (особенно у детей). Мелочь, конфеты и жевательная резинка - плохие партнеры стирки.

Не перегружайте барабан. Мало того, что белье от этого может рваться и плохо отстирываться, при повышенной нагрузке выходят из строя подшипники и со временем слетает или рвется ремень привода, который участвует в движении барабана.

Не злоупотребляйте средствами от накипи. Да, они необходимы для очистки внутренних частей машины, но считаются средствами агрессивной химии, слишком частое их использование ведет к преждевременному износу машины.

Периодически уделяйте внимание стиральной машине. Не оставляйте в ней мокрое белье, промывайте контейнер для порошка, протирайте резинку барабана. Это предотвратит образование плесени на деталях машины и, как следствие, возникновение неприятного запаха.

Микроволновая печь

Регулярно ухаживайте за печью, удаляя жир со стенок камеры. Если дать ему накопиться, перегревается слюдяная пластина либо повреждается эмаль, и микроволновка начинает искрить и издавать треск. Пластина находится на боковой стенке микроволновки; когда стираете с нее жир, не скребите слишком сильно.

Не забывайте, что микроволновку можно включать, только когда в ней находится какой-либо продукт. Если камера пустая, приводить печь в рабочее состояние нельзя, магнетрон может сломаться.

Не используйте посуду, не предназначенную для печи, а также фольгу. От металлических деталей микроволновая печь будет искриться.

Нельзя загружать меньше 50 г продуктов. Если кладете легкий продукт, поставьте радом стаканчик с водой.

Посудомоечная машина

Следите, чтобы высокие предметы (кастрюли или графины для воды) не блокировали вращение коромысла - опрыскивателя.

Пользуйтесь специальной солью: она смягчает жесткую воду, растворяя кальций. Это важно для самой машины, т.к. иначе со временем детали покроются известковым налетом изнутри и выйдут из строя.

Всегда счищайте крупные остатки пищи, чтобы не засорять слив. Однако, не обязательно ополаскивать посуду под краном, достаточно просто удалить с нее крошки.

Если машина большая, посуды не так много, и вам не хочется запускать полный цикл ради пары кружек, используйте программу ополаскивания (15 минут в большинстве машин). Так внутри машины не будет неприятного затхлого запаха, а вы сможете подождать денек, пока посуды не соберется побольше.