Женская дружба: о чем категорически нельзя рассказывать подруге

Душевные посиделки на кухне с подругой – это уже сложившийся стереотип, воспетый всеми писателями и поэтами. Однозначно, что это отличный способ релакса, который женщины могут использовать по назначению. Но возникает вопрос: о чем можно часами разговаривать? Хорошо, если о прочитанных книгах и просмотренных фильмах. Хуже, если перемывать кости другим. И, конечно же, найдется часок поговорить о себе. А вот здесь советуем притормозить.
Какие бы не были у вас хорошие отношения с подругой, есть ряд запрещенных тем, которых стоит избегать в разговоре, чтобы потом не услышать свою же историю в пересказе в чужой компании, пишет Fabiosa.ru.
Успехи в карьере
Если вы работаете с подругой в одном коллективе, то дважды подумайте, стоит ли рассказывать ей о предложении босса о повышении. Тем более, если у нее амбициозные планы зашкаливают. Реакция может быть непредсказуемой, вплоть до встречного предложения боссу своей кандидатуры с радужным описанием своих достоинств.
Деньги
Финансовые возможности у всех разные, поэтому о своих доходах можете распространяться только в том случае, если ваша интуиция подсказывает, что вы находитесь на одном уровне в материальном плане. В противном случае можете ожидать зависти или жалости.
Отношения с партнером
Мелкие ссоры и бытовые неурядицы время от времени случаются в каждой паре. Главное – не раздувать их до огромных размеров с точным пересказом «Я сказала… А он сказал…», обсуждением поведения своего партнера и награждением его неприятными ярлыками. А вдруг вашей подруге как раз такой нужен, и он давно ей нравится? Вы просто дарите ей инструкцию по применению.
Интимная жизнь
То, что происходит за дверями спальни, должно быть известно только двоим. Как бы вам не хотелось похвастаться освоенными позами, красивым бельем и сексуальными играми. Во-первых, неизвестно, как отреагирует на это подруга с ее пуританским воспитанием. А во-вторых, это не только ваша тайна, но и партнера. Вряд ли он захочет иметь «соглядатая» в постели. Тем более, если для кого-то это был «поход налево».
Уверены, вы найдете общие темы для душевного разговора с подругой, чтобы все были довольны и не было поводов переживать о том, что вдруг она спугнула вашу удачу. Все-таки лучше придерживаться золотого правила: «Меньше знают – лучше спят».