Как использовать корицу и мед для похудения

В одном исследовании было доказано, что замена сахарозы медом может помочь предотвратить увеличение веса. Еще одно исследование показало, что мед помогает активировать гормоны, которые подавляют аппетит. Конечно, не все так просто. Рассказываем о том, как корица и мед пойдут на пользу, пишет Fabiosa.ru.

Первым делом стоит выбрать именно цейлонскую корицу, так как она содержит меньше кумарина. Для этого нужно покупать не порошковую смесь, а настоящую пряность, а уже потом измельчать ее.

Врач-терапевт Карли Долан утверждает, что при правильной рецептуре мед и корица способны помочь с похудением, если принимать их утром и вечером. Как же это сделать?

Рецепт таков: добавьте 1/2 чайной ложки корицы в чашку горячей воды. Дайте остыть. Туда же добавьте полную чайную ложку меда. Размешайте. Важно, что перед употреблением этого рецепта нужно проконсультироваться с врачом, а также убедиться в том, что у вас нет аллергии на указанные ингредиенты.

Утром этот рецепт будет наиболее эффективен, если выпить корицу с медом за 30 минут до завтрака. Это поможет восстановить здоровье вашей пищеварительной системы, что поможет метаболизму лучше справиться с обедом.

Перед тренировкой мед и корица также дают больше энергии, которая помогает во время занятий спортом. Старайтесь не есть примерно 30 минут после физических нагрузок, чтобы организм успел сжечь больше калорий. Так ему будет проще, ведь не придется фокусироваться на переработке пищи.

Перед сном мед и корица тоже пойдут на пользу, так как они помогут избежать ночных перекусов. Это не твердая пища, поэтому она не станет застаиваться у вас в желудке. Мед утолит тягу к сладостям, корица же благотворно повлияет на пищеварительную систему.