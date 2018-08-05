Три рецепта: маринад для куриных ножек

Предлагаем несколько вариантов маринада для куриных ножек, которые придадут привычному блюду совершенно новый вкус и разнообразят тем самым ваше меню, пишет Ideales.ru.

Вкусный французский маринад для куриных ножек с дижонской горчицей - рецепт

Ингредиенты:

Расчет на 1 кг куриных ножек:

оливковое масло – 80 мл;

белый винный уксус – 15 мл;

горчица дижонская – 2 ст. ложки;

сушеный чеснок в гранулах – 10 г;

перец кайенский – 5 г;

молотый черный перец – щепотка;

соль – 10 г или по вкусу.

Приготовление

Оливковое масло наливаем в глубокую емкость, добавляем дижонскую горчицу и взбиваем немного при помощи миксера или венчика до получения эмульсии. Затем добавляем молотый кайенский и черный перец, соль, гранулированный чеснок, вливаем белый винный уксус и перемешиваем хорошенечко. Обмазываем куриные ножки полученным маринадом и оставляем минимум на тридцать минут, а идеально на три-четыре часа.

Такой маринад для куриных ножек можно использовать для запекания их в духовке или приготовления на сковороде.

Рецепт маринада для куриных ножек с медом, соевым соусом и горчицей

Ингредиенты:

Расчет на 1 кг куриных ножек:

соевый соус – 15 мл;

мед жидкий, цветочный – 35 г;

горчица французская – 10 г;

горчица столовая острая – 5 г;

оливковое масло – 15 мл;

чеснок – 2 зубца;

базилик сушеный – 5 г;

розмарин сушеный – 5 г;

майоран сушеный – 5 г;

молотая красная паприка – 10 г;

молотый черный перец – 10 г;

соль – 5 г или по вкусу.

Приготовление

Для приготовления маринада смешиваем в глубокой миске растительное масло, мед, соевый соус, горчицу острую и французскую, добавляем все сухие пряные травы, молотый черный перец и паприку и по вкусу соль. Перемешиваем маринад хорошенечко, покрываем им поверхность куриных ножек и оставляем в прохладном месте примерно на три-четыре часа или на ночь.

Этот маринад идеально подходит для приготовления голеней в духовке.

Маринад для куриных ножек с йогуртом

Ингредиенты:

Расчет на 1 кг куриных ножек:

йогурт натуральный, несладкий – 135 мл;

маринад для куриных ножек с медом

лимонный сок – 10 мл;

карри молотый – 10 г;

молотый черный перец – 10 г;

пряные сухие травы на выбор – по вкусу;

соль – 10 г или по вкусу.

Приготовление