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Три рецепта: маринад для куриных ножек

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Запеченые куриные ножки

ФОТО: Olga Sergeeva / PantherMedia / Olga Sergeeva

С помощью удачного маринада можно придать любому продукту неповторимость и оригинальность, а также расширить палитру возможных вкусовых характеристик готового блюда.

Предлагаем несколько вариантов маринада для куриных ножек, которые придадут привычному блюду совершенно новый вкус и разнообразят тем самым ваше меню, пишет Ideales.ru.

Вкусный французский маринад для куриных ножек с дижонской горчицей - рецепт

Ингредиенты:

Расчет на 1 кг куриных ножек:

    оливковое масло – 80 мл;

    белый винный уксус – 15 мл;

    горчица дижонская – 2 ст. ложки;

    сушеный чеснок в гранулах – 10 г;

    перец кайенский – 5 г;

    молотый черный перец – щепотка;

    соль – 10 г или по вкусу.

Приготовление

Оливковое масло наливаем в глубокую емкость, добавляем дижонскую горчицу и взбиваем немного при помощи миксера или венчика до получения эмульсии. Затем добавляем молотый кайенский и черный перец, соль, гранулированный чеснок, вливаем белый винный уксус и перемешиваем хорошенечко. Обмазываем куриные ножки полученным маринадом и оставляем минимум на тридцать минут, а идеально на три-четыре часа.

Такой маринад для куриных ножек можно использовать для запекания их в духовке или приготовления на сковороде.

Рецепт маринада для куриных ножек с медом, соевым соусом и горчицей

Ингредиенты:

Расчет на 1 кг куриных ножек:

    соевый соус – 15 мл;

    мед жидкий, цветочный – 35 г;

    горчица французская – 10 г;

    горчица столовая острая – 5 г;

    оливковое масло – 15 мл;

    чеснок – 2 зубца;

    базилик сушеный – 5 г;

    розмарин сушеный – 5 г;

    майоран сушеный – 5 г;

    молотая красная паприка – 10 г;

    молотый черный перец – 10 г;

    соль – 5 г или по вкусу.

Приготовление

Для приготовления маринада смешиваем в глубокой миске растительное масло, мед, соевый соус, горчицу острую и французскую, добавляем все сухие пряные травы, молотый черный перец и паприку и по вкусу соль. Перемешиваем маринад хорошенечко, покрываем им поверхность куриных ножек и оставляем в прохладном месте примерно на три-четыре часа или на ночь.

Этот маринад идеально подходит для приготовления голеней в духовке.

Маринад для куриных ножек с йогуртом

Ингредиенты:

Расчет на 1 кг куриных ножек:

    йогурт натуральный, несладкий – 135 мл;

    маринад для куриных ножек с медом

    лимонный сок – 10 мл;

    карри молотый – 10 г;

    молотый черный перец – 10 г;

    пряные сухие травы на выбор – по вкусу;

    соль – 10 г или по вкусу.

Приготовление

Натуральный несладкий йогурт смешиваем с лимонным соком, добавляем соль, молотый черный перец и порошок карри и сдабриваем смесь пряными сухими травами на свой выбор. Перемешиваем все хорошенечко, обмазываем смесью куриные голени и даем им промариноваться в течение нескольких часов.

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