Три рецепта: маринад для куриных ножек

С помощью удачного маринада можно придать любому продукту неповторимость и оригинальность, а также расширить палитру возможных вкусовых характеристик готового блюда.
Предлагаем несколько вариантов маринада для куриных ножек, которые придадут привычному блюду совершенно новый вкус и разнообразят тем самым ваше меню, пишет Ideales.ru.
Вкусный французский маринад для куриных ножек с дижонской горчицей - рецепт
Ингредиенты:
Расчет на 1 кг куриных ножек:
оливковое масло – 80 мл;
белый винный уксус – 15 мл;
горчица дижонская – 2 ст. ложки;
сушеный чеснок в гранулах – 10 г;
перец кайенский – 5 г;
молотый черный перец – щепотка;
соль – 10 г или по вкусу.
Приготовление
Оливковое масло наливаем в глубокую емкость, добавляем дижонскую горчицу и взбиваем немного при помощи миксера или венчика до получения эмульсии. Затем добавляем молотый кайенский и черный перец, соль, гранулированный чеснок, вливаем белый винный уксус и перемешиваем хорошенечко. Обмазываем куриные ножки полученным маринадом и оставляем минимум на тридцать минут, а идеально на три-четыре часа.
Такой маринад для куриных ножек можно использовать для запекания их в духовке или приготовления на сковороде.
Рецепт маринада для куриных ножек с медом, соевым соусом и горчицей
Ингредиенты:
Расчет на 1 кг куриных ножек:
соевый соус – 15 мл;
мед жидкий, цветочный – 35 г;
горчица французская – 10 г;
горчица столовая острая – 5 г;
оливковое масло – 15 мл;
чеснок – 2 зубца;
базилик сушеный – 5 г;
розмарин сушеный – 5 г;
майоран сушеный – 5 г;
молотая красная паприка – 10 г;
молотый черный перец – 10 г;
соль – 5 г или по вкусу.
Приготовление
Для приготовления маринада смешиваем в глубокой миске растительное масло, мед, соевый соус, горчицу острую и французскую, добавляем все сухие пряные травы, молотый черный перец и паприку и по вкусу соль. Перемешиваем маринад хорошенечко, покрываем им поверхность куриных ножек и оставляем в прохладном месте примерно на три-четыре часа или на ночь.
Этот маринад идеально подходит для приготовления голеней в духовке.
Маринад для куриных ножек с йогуртом
Ингредиенты:
Расчет на 1 кг куриных ножек:
йогурт натуральный, несладкий – 135 мл;
маринад для куриных ножек с медом
лимонный сок – 10 мл;
карри молотый – 10 г;
молотый черный перец – 10 г;
пряные сухие травы на выбор – по вкусу;
соль – 10 г или по вкусу.
Приготовление
Натуральный несладкий йогурт смешиваем с лимонным соком, добавляем соль, молотый черный перец и порошок карри и сдабриваем смесь пряными сухими травами на свой выбор. Перемешиваем все хорошенечко, обмазываем смесью куриные голени и даем им промариноваться в течение нескольких часов.