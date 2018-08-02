Почему широкие бедра — это хорошо и еще пять интересных фактов о ягодицах

Мы подготовили для вас шесть интересных фактов об этой части тела, которая часто находится в центре внимания, пишет Fabiosa.ru.

Вот несколько интересных фактов о них.

1. Ягодицы являются одной из самых больших и мощных групп мышц тела.

Ваша попа состоит из трех видов мышц: большая (gluteus maximus), средняя (gluteus medius) и малая (gluteus minimus) ягодичная мышца. Они отвечают за стояние и движение ваших бедер. Упражнения на эту группу мышц помогают сжечь совсем немного калорий.

2. Большая попа снижает риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.

Лучше иметь грушевидную фигуру (широкие бедра, но более стройная талия), чем яблоковидную (широкая талия при узких бедрах). Считается, что жир в нижней части тела уменьшает риск сердечных заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем по сравнению с лишними килограммами вокруг талии.

3. Пластические операции по увеличению попы становятся все более популярными.

Согласно отчету Американского общества пластических хирургов за 2016 год, 4 251 американец сделал подтяжку попы и 2 999 людей вставили импланты. Это означает, что число операций по совершенствованию ягодиц стремительно растет: в 2012 году была проведена 2 681 подтяжка и вставлено 746 имплантов.

4. Слабые ягодичные мышцы могут привести к проблемам со спиной.

Если вы не качаете ягодичные мышцы, увеличивается риск травм спины. Сильные мускулы попы помогают поддерживать нормальную походку и осанку.

5. Радикулит может быть результатом сжатия седалищного нерва.

Седалищные нервы — это 2 длинных нерва, которые начинаются в нижней части спины и опускаются в ноги. Если один из них сдавливается в районе попы (так называемый синдром грушевидной мышцы), то вы почувствуете боль в одной из ягодиц, отдающую в ногу.

6. Попа — это не первое, на что обращают внимание мужчины, глядя на женщину.