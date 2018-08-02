Почему широкие бедра — это хорошо и еще пять интересных фактов о ягодицах

Неважно, с какой стороны смотреть на это, эстетической или медицинской, попа — важная часть нашего тела. Она помогает нам сидеть, стоять, ходить или бегать. Ягодицы нуждаются в регулярных физических упражнениях не только для поддержания их формы, но и для выполнения их функций.
Мы подготовили для вас шесть интересных фактов об этой части тела, которая часто находится в центре внимания, пишет Fabiosa.ru.
Вот несколько интересных фактов о них.
1. Ягодицы являются одной из самых больших и мощных групп мышц тела.
Ваша попа состоит из трех видов мышц: большая (gluteus maximus), средняя (gluteus medius) и малая (gluteus minimus) ягодичная мышца. Они отвечают за стояние и движение ваших бедер. Упражнения на эту группу мышц помогают сжечь совсем немного калорий.
2. Большая попа снижает риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.
Лучше иметь грушевидную фигуру (широкие бедра, но более стройная талия), чем яблоковидную (широкая талия при узких бедрах). Считается, что жир в нижней части тела уменьшает риск сердечных заболеваний, диабета и других проблем со здоровьем по сравнению с лишними килограммами вокруг талии.
3. Пластические операции по увеличению попы становятся все более популярными.
Согласно отчету Американского общества пластических хирургов за 2016 год, 4 251 американец сделал подтяжку попы и 2 999 людей вставили импланты. Это означает, что число операций по совершенствованию ягодиц стремительно растет: в 2012 году была проведена 2 681 подтяжка и вставлено 746 имплантов.
4. Слабые ягодичные мышцы могут привести к проблемам со спиной.
Если вы не качаете ягодичные мышцы, увеличивается риск травм спины. Сильные мускулы попы помогают поддерживать нормальную походку и осанку.
5. Радикулит может быть результатом сжатия седалищного нерва.
Седалищные нервы — это 2 длинных нерва, которые начинаются в нижней части спины и опускаются в ноги. Если один из них сдавливается в районе попы (так называемый синдром грушевидной мышцы), то вы почувствуете боль в одной из ягодиц, отдающую в ногу.
6. Попа — это не первое, на что обращают внимание мужчины, глядя на женщину.
Журнал Women's Health провел опрос среди мужчин Великобритании, результаты которого показали, что самой распространенной частью тела, на которую обращают первым делом внимание, являются глаза, а лишь потом попа.