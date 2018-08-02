Татуаж бровей: почему никогда не стоит делать нарисованные брови

Прежде чем решиться на эту процедуру, хорошенько подумай, надо ли оно тебе? А если этого недостаточно, вот пять причин, почему стоит отказаться от татуажа бровей:

Это давно считается безвкусицей. Сейчас в тренде все естественное и натуральное, но даже самый мастерски сделанный татуаж никогда не будет смотреться, как настоящие брови, пишет Lady.tochka.net.

Татуаж бровей – это надолго. Срок годности этой процедуры – от полугода до двух лет. И если что-то пошло не так, как ты рассчитывала, то просто прийти домой и смыть "неудачные брови" не выйдет. Мастера в салонах красоты очень часто сталкиваются с ситуацией, когда им приходиться осветлять "вытатуированные" брови и пытаться сотворить на их месте новые. Это работа трудоемкая, а результат никто не гарантирует.

Татуаж удаляют лазером. Единственный проверенный способ, с помощью которого можно избавиться от неудачного татуажа — удаление лазером, процедура болезненная и дорогостоящая. Оно тебе надо?

Он старит. Вытатуированные брови смотрятся настолько неестественно, что даже при удачном подборе краски гарантировано прибавляют 5 лет.