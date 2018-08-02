«Я выгляжу старше, чем на свои 30 лет»: женщина страдает редким генетическим дефектом, который быстро старит ее

Первичные симптомы прогерии проявляются в изменениях кожи, аномальном росте и потере волос. Это обусловлено генетическим дефектом, нарушениями в кодировке особого белка. Вплоть до конца XX века ученые мало знали о причинах этого состояния, пишет Fabiosa.ru.

До сих пор нет полноценной схемы лечения прогерии, но медицинские работники прилагают усилия для уменьшения осложнений, вызванных таким состоянием. Коронарное шунтирование и аспирин в малых дозах довольно эффективны против сердечно-сосудистых заболеваний.

Чалли Мугуйра из штата Луизиана является одной из немногих людей в мире, которые страдают от этого дефекта. Ученым понадобилось несколько лет, чтобы определить, какой тип прогерии у нее. Сначала думали, что у нее отверстие в сердце, и периодически направляли на обследование, пока девушке не исполнилось 16 лет.

«У меня есть признаки, схожие с теми, что диагностированы у людей с прогерией. Взглянув на меня, вы не дадите мне 30 лет. Я выгляжу старше», - говорит она.

Врачи рассказали Чалли о ее состоянии в очень юном возрасте, заметив, что будет чудо, если она доживет до 30 лет. Теперь, когда она перешагнула этот рубеж, ее жизнь полна благодарностей за каждый миг, который она старается наполнить самыми лучшими событиями.

«Если бы меня попросили сказать что-то про прогерию, я бы ответила: не все так плохо. Если вы можете увидеть в этой ситуации что-то хорошее, вы будете иметь прекрасную жизнь», - считает Чалли.

Пока Чалли не выросла, ей было тяжело. Некоторые сверстники издевались над ней вплоть до окончания школы.

«Тяжело, когда тебе 15 лет, а окружающие думают, что тебе 30. Было некомфортно», - вспоминает девушка.