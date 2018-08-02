ВВ-крем или румяна: читайте, как можно сделать косметика самим

ВВ-крем. У тебя есть тональный крем, а ты уже созреваешь на покупку легкого ВВ крема? Остановись, ведь его можно создать самостоятельно. Тебе нужно только взять тональный крем и смешать с увлажняющим кремом для лица. Далее похлопывающими движениями нанеси на чистую кожу и вуаля - ВВ крем собственной персоной!

Блеск для губ. Мечтаешь о красивом сияющей блеске для губ? Тогда создай его сама! Возьми свой бесцветный бальзам для губ (желательно с жидкой текстурой) и соедини с любимыми тенями для век. Глянцевый блеск в прямом смысле слова тебе обеспечен!

Помадка для бровей. Если ты давно в поисках идеальной помадки для бровей, тогда не спеши ее покупать. Попробуй соединить коричневые тени и бальзам для губ. Тени будут дольше радовать тебя на бровях и не осыпятся в течении дня, пишет Lady.tochka.net.

Жидкие румяна. Часто можно заметить, что бьюти-блогеры заменяют сухую текстуру румян на жидкую. Если ты хочешь быть в тренде, тогда попробуй соединить немного помады красного оттенка с тональным средством. Такой вариант румян будет выглядеть очень естественными, но еще и держатся весь день.