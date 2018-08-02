Невероятная история смелой Шарлотты Гарсид, самой крошечной девочки в мире

За четыре недели до назначенного срока у Эммы появились признаки схваток. Странности начались, когда после обследования ей сказали, что она находится примерно на 24 неделе беременности. Врачи забеспокоились, что роды могут быть преждевременными, пишет Fabiosa.ru.

Предполагали, что если малышка появится на свет раньше срока, то ее вес будет составлять 1 400-1 800 граммов. Но Шарлотта Гарсид родилась всего 900 граммов. Это стало большим потрясением для всех.

Позднее у нее было диагностировано редкое генетическое заболевание, известное как изначальная или примордиальная карликовость. Младенцы в таком состоянии рождаются суперкрошечными и не очень растут по мере взросления. Они выглядят как большие куклы.

После рождения Шарлотта была размером с ребенка, соответствующего примерно 16-ой неделе беременности. Она была настолько крошечная, что родители даже не могли взять ее на руки.

Врачи говорили, что она вряд ли доживет до празднования своего первого года рождения. В общей сложности Шарлотта провела в больнице 13 недель жизни, так как требовалась медицинская поддержка.

В последующем единственной проблемой, с которой столкнулась девочка, стал прием твердой пищи из-за несоответствия размеров рта и еды. Поэтому для питания приспособили трубку, которая вела в желудок.

Также существовал риск, что она может умереть от аневризмы мозга, так как большинство людей с изначальной карликовостью не доживают до подросткового возраста.

Но родители Шарлотты не обращали внимания на такую статистику и продолжали любить и заботиться о ребенке.