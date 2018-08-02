В магазин на каблуках! Участницы Miss Baltic Coast продефилировали в торговом центре

Семь финалисток предстали перед зрителями в необычном образе: они прогуливались по магазину в вечерних платьях, устроили модное дефиле и рассказали о своих любимых продуктах, которые они употребляют каждый день. Выбор девушек был необычным. В корзинах можно было найти солёные огурцы, моцареллу, яблоки и жвачку.

Отвечая на вопросы ведущего и жюри, финалистки откровенно признавались, что они сейчас и они два месяца назад - разные люди. Многие из них побороли страх перед камерами, стали уделять больше внимания спорту в своей жизни, а также поняли, что даже один человек своей работой может сделать мир вокруг себя чуточку лучше.

В жюри первого финального этапа вошли добившиеся успехов в своей сфере жители Ида-Вирумаа: Владимир Высоцкий, Наталья Мячина, Марина Полякова, Ольга Воронкова и Наталья Хохлова. Члены жюри отметили, что все девушки уже победили, потому что в рамках конкурса они успели пройти период изнуряющих тренировок, интенсивную подготовку к мероприятиям, волнение и главное - медные трубы. По результатам мероприятия жюри присвоили призовую номинацию одной из конкурсанток. Результат будет оглашен на заключительном этапе 11 августа в Нарва-Йыэсуу.