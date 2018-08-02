Дженнифер Энистон в откровенном интервью рассказала, почему не стала матерью

В феврале актриса развелась со вторым мужем — Джастином Теру. С того момента Дженнифер долго не светилась на крупных мероприятиях, и Голливуд заговорил о ее депрессии. Однако звезда «Друзей» полностью ушла в работу и готовится к съемкам в новом фильме с Адамом Сендлером, пишет Life.ru.

Актриса позировала знаменитому фотографу Бену Хассетту в сексуальных образах и дорогих украшениях. На всех снимках она не упустила возможность показать свои стройные ноги.

В интервью она рассказала о разводе и об отсутствии детей.

«Я люблю читать безрассудные заголовки о себе. Они меня веселят. Но хочу сказать, что мое сердце не разбито. С чего вы это взяли? Никто ведь не знает, что происходит за закрытыми дверями», - говорит актриса.

«Никто не знает, что я пережила в медицинском и эмоциональном плане. На женщин идет давление, чтобы иметь детей, а если нет — она негожий товар. Возможно, моя цель на этой планете — не размножаться. Но у меня есть другие вещи, которые я должна делать», - добавила она.

Также Энистон призналась, что без эмоций и срывов ее жизнь не обходится. Но, тем не менее, она не позволяет этим чувствам выливаться через края и терять контроль над собой.

«Я тоже могу терять самообладание. Но свои неудачи я не выплескиваю на других. Я делаю это в своем пространстве. Например, те же самые заголовки... Они создаются исходя из потребностей общества. А я же сосредоточена на том, как сделать мир лучше», - сказала звезда.

В разговоре об аккаунтах в соцсетях Энистон заявила, что ее профилей нет нигде. Она призналась, что про инстаграм-зависимость она слышала, именно поэтому боится туда заходить.