На YouTube чудовищный тренд: чтобы выросла грудь, девушки мажут ее зубной пастой

Видео с подобными бьюти-лайфхаками набирают миллионы просмотров. Например, ролик пользовательницы с ником Editorial Naturalbeauty556 собрал уже 7,7 млн. Он называется „Подтяните обвисшую грудь всего за пять дней, используя зубную пасту. Без шуток». Там блогер показывает рецепт «чудодейственной» суперсмеси. Чтобы вернуть былую красоту груди, надо смешать яичный белок, муку, тертый огурец и зубную пасту. Затем намазать и помассировать грудь в течение 3–4 минут, пишет Life.ru.

Ролик другой пользовательницы с ником Susana Home Remedies посмотрели 3 млн раз. И там методика немного отличалась. Нужно нанести зубную пасту на соски, а вазелин втирать в грудь. Автор гарантировала успех. Причем в комментариях девушки пишут, что они попробовали метод. Некоторые даже заявили, что это сработало.

Однако радоваться рано. Блогер MakeUpMasha тоже решила провести эксперимент, но, по ее словам, добилась лишь того, что ее парень смотрел на нее, как на сумасшедшую. Затем, наконец, высказались специалисты, чтобы окончательно опровергнуть домыслы и остановить девичье мракобесие. Ведущий пластический хирург лондонской клиники London Bridge Plastic Surgery Кристофер Инглфилд высказался против тенденции.