Фото: певица Ленна придумала одежду для себя и своих дочерей

KrasotkaФэшнФото: певица Ленна придумала одежду для себя и своих дочерейФото: певица Ленна придумала одежду для себя и своих дочерейKrasotka.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать2 августа 2018, 15:21Известная эстонская певица Ленна и бренд одежды Tallinn Dolls решили вместе сделать специальную коллекцию для матерей и их дочерей.Также Ленна и ее дочери – Матильда и Ами – выступили в качестве моделей, пишет Elu24.«Я хотела создать что-то для детишек, так все и началось», - прокомментировала певица.коллекцияодеждапевица