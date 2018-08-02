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  • Фото: певица Ленна придумала одежду для себя и своих дочерей

Фото: певица Ленна придумала одежду для себя и своих дочерей

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Известная эстонская певица Ленна и бренд одежды Tallinn Dolls решили вместе сделать специальную коллекцию для матерей и их дочерей.

Также Ленна и ее дочери – Матильда и Ами – выступили в качестве моделей, пишет Elu24.

«Я хотела создать что-то для детишек, так все и началось», - прокомментировала певица.

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