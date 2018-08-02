Депиляцию зоны бикини связали с опасными заболеваниями

Для женского здоровья бритье зоны бикини совершенно не полезно, заявила в публикации издания Independent гинеколог британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Ванесса Маккей. По словам эксперта, следуя навязанному стандарту красоты, женщины сбривают волосы, которые на самом деле улучшают состояние их органов половой сферы.
«Волосы на половых губах и лобке необходимы для поддержания гигиены женщины и предохранения от воспалительных заболеваний», - заявила врач.
По словам Маккей, благодаря оволосению зоны бикини интимные органы женского тела оказываются защищенными естественным барьером, предотвращающим попадание в них нежелательных частиц, загрязнения и патогенных бактерий. Кроме того, волосы необходимы для контроля увлажненности данной зоны, который важен для профилактики грибковой инфекции, пишет Medikforum.ru.
Но даже этим не ограничивается полезность и нужность волос на лобке.
«Волосяной покров снижает риск контакта «кожа к коже» с партнером, который может иметь заболевание, передающимся половым путем, - например, вируса папилломы человека», - пояснила гинеколог.
Напомнила ученый и о том, что сама процедура по устранению волос при бритье сопряжена с вероятностью получить механическое повреждение кожи, а вместе с этим и с возможностью инфицироваться через микроскопические ранки, не говоря уже о повреждении волосяных фолликул. Примером того, насколько опасным может оказаться получение ранки при бритье волос, служит недавняя история жительницы британского города Бристен 43-летней Тани Черножуков. Брея ноги, женщина оставила на коже небольшой порез, а спустя некоторое время в этом месте из-за попавшей инфекции началась гангрена, и в результате конечность пришлось ампутировать.