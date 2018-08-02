Депиляцию зоны бикини связали с опасными заболеваниями

По словам Маккей, благодаря оволосению зоны бикини интимные органы женского тела оказываются защищенными естественным барьером, предотвращающим попадание в них нежелательных частиц, загрязнения и патогенных бактерий. Кроме того, волосы необходимы для контроля увлажненности данной зоны, который важен для профилактики грибковой инфекции, пишет Medikforum.ru .

Напомнила ученый и о том, что сама процедура по устранению волос при бритье сопряжена с вероятностью получить механическое повреждение кожи, а вместе с этим и с возможностью инфицироваться через микроскопические ранки, не говоря уже о повреждении волосяных фолликул. Примером того, насколько опасным может оказаться получение ранки при бритье волос, служит недавняя история жительницы британского города Бристен 43-летней Тани Черножуков. Брея ноги, женщина оставила на коже небольшой порез, а спустя некоторое время в этом месте из-за попавшей инфекции началась гангрена, и в результате конечность пришлось ампутировать.