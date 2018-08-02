Женщине проделали кесарево сечение без анестезии

Жительница Калифорнии Дельфина Мота была разрезана скальпелем на операционном столе во время проведения кесарева сечения без всякой анестезии. Именно такая информация содержится в судебном иске, который женщина подала против госпиталя. Когда у Дельфины начались схватки из-за рождения дочери, то артериальное давление женщины упало до опасно низких показателей. Врач в медицинском центре Tri-City города Оушенсайд не смог обнаружить сердцебиение плода и решил провести экстренное кесарево сечение. По словам Дельфины, при этом медик не позаботился об обеспечении анестезии. Именно поэтому женщина во всех ужасных деталях помнит, как скальпель резал ее живот. Дельфина орала от боли, пока не лишилась сознания, пишет Medikforum.ru.

МедикФорум напоминает, что экстренное кесарево сечение проводится в тот момент, если матери или ребенку угрожает серьезная опасность, по мнению врача. Операция считается безопасной, однако это все равно хирургия брюшной полости, которая требует анестезии для того, чтобы пациент не умер от болевого шока. Именно поэтому Дельфина пришла в такой ужас, когда процедуру начали без обезболивания. Она посчитала, что попала в настоящий «фильм ужасов». Женщина убеждена, что выключилась именно из-за сильнейшего шока.