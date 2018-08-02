Во Франции окончательно одобрили запрет на использование смартфонов в школе

Парламент Франции окончательно одобрил законопроект, который запрещает пользоваться смартфонами в средних и начальных школах.
Как пишет TJ, запрет коснется любых гаджетов с подключением к интернету, включая "умные" часы, и начнет действовать в сентябре этого года, пишет Newsru.com.
Одобренный депутатами закон предусматривает, что дети в возрасте до 15 лет включительно должны будут держать свои смартфоны подальше от глаз, находясь в здании школы или на ее территории. Также в нем указано, что это требование касается и учителей. При этом для детей с инвалидностью или недостатками в развитии закон делает исключение.
Напомним, введение запрета, в поддержку которого в ходе предвыборной кампании выступал президент Франции Эмманюэль Макрон, было инициировано Министерством образования страны. Как полагают в ведомстве, в результате ученики будут уделять занятиям больше внимания. Кроме того, запрет на смартфоны должен помочь в борьбе с травлей учеников в интернете и распространением среди них порнографического контента.
Ранее в поддержку запрета выступил глава профсоюза директоров школ Филипп Венсен, хотя критики указывали на тот факт, что в тексте закона ничего не сказано о наказаниях за нарушение запрета. Кроме того, отмечалось, что учителя не имеют права забирать у школьников их вещи, если те не представляют угрозы.