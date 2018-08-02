Спорт во время беременности: «НЕТ» велосипеду и роликам!

Мнение, что во время беременности женщина не может или же ей не следует активно заниматься спортом, безнадежно устарело. "Теперь врачи в этот период жизни женщины не только не запрещают (исключение – беременности с осложнениями), но даже рекомендуют активно тренироваться, так как упражнения улучшают общее самочувствие, поддерживают эмоциональную стабильность и подготавливают женское тело к родам. Самое главное - выбрать правильный спорт и достаточное количество упражнений", - рассказывает опытный тренер и специалист по питанию Лайла Силиня, пишет Rus.tvnet.lv.
Можно продолжать заниматься любимым видом спорта, контролируя сердечный ритм. «Беременность - это не болезнь, - заявляет Лайла. - Вы можете заниматься тем же видом спорта, что и до беременности, главное, разумеется, посоветоваться с врачом - он решит, можно ли вам продолжать тренировки, и даст совет относительно их интенсивности". Тренер добавляет, что,
какой бы вид спорта женщина ни выбрала во время беременности, ей всегда следует обращать внимание на частоту сердечных сокращений и обсудить с врачом пределы, допустимые именно в ее конкретном случае.
"Единственное, чего следует избегать, - это виды спорта, в которых высок риск падения или удара: например, командные виды спорта вроде футбола или волейбола, а также езда на велосипеде, роликовых и простых коньках, лыжах. Любой удар во время беременности крайне опасен", - предупреждает Л. Силиня.
Самый безопасный и щадящий вид активности - прогулки. Если до беременности женщина не занималась спортом, а также в случае, если ее не оставляют опасения насчет более интенсивных видов активности, следует отдать предпочтение прогулкам - они являются самым безопасным и щадящим видом физической активности для будущих мамочек. "Разумеется, прогулки тоже могут разной интенсивности: это может быть и простая прогулка по парку, и скандинавская ходьба, а тем, кто в хорошей физической форме подойдут даже походы.
Главное преимущество прогулок - это свежий воздух, который так необходим для здоровья женщины и малыша, однако летом в жаркую погоду стоит быть осторожнее - всегда брать с собой воду и надевать головной убор",
- рассказывает Л. Силиня.
Начиная с последнего триместра - все в бассейн! Заниматься плаванием рекомендуется всем беременным, однако с шестого месяца беременности почти все будущие мамочки жалуются на боли в спине, ногах и мышцах. Эксперт советует: "Водные упражнения снимут напряжение с позвоночника, одинаково нагружая все мышцы, поэтому в последнем триместре бассейн становится буквально панацеей от всех неприятных ощущений. Плавание укрепляет мускулатуру тела, что пригодится во время родов и позволит быстрее восстановиться.
Водные занятия также улучшают дыхательную систему, укрепляют сердце и стенки сосудов, улучшают кровообращение, что является профилактикой застоя крови в конечностях и малом тазе, предотвращая варикоз и геморрой.
Кроме того, плавание способствует лучшему пониманию среды, в которой сейчас живет ребенок, стимулируя таким образом еще большее единение с маленьким человечком". Главное преимущество плавания заключается в том, что оно подходит абсолютно всем, даже тем, кто никогда не занимался спортом до этого.
Как понять, что что-то не так? Тренер поясняет, что, если вы чувствуете слабость или вам стало очень жарко, следует немедленно прекратить тренировку.
"Позаботьтесь также о своем рационе и убедитесь, что вы потребляете достаточное количество калорий, пейте много жидкости во время и после тренировки. Самое главное - знать, когда остановиться:
если вы внезапно почувствуете дискомфорт в груди, одышку или другие неприятные ощущения, вы должны немедленно обратиться к врачу, а не ждать, когда эти ощущения сами пройдут», - предостерегает тренер.