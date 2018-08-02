Спорт во время беременности: «НЕТ» велосипеду и роликам!

Можно продолжать заниматься любимым видом спорта, контролируя сердечный ритм. «Беременность - это не болезнь, - заявляет Лайла. - Вы можете заниматься тем же видом спорта, что и до беременности, главное, разумеется, посоветоваться с врачом - он решит, можно ли вам продолжать тренировки, и даст совет относительно их интенсивности". Тренер добавляет, что,

какой бы вид спорта женщина ни выбрала во время беременности, ей всегда следует обращать внимание на частоту сердечных сокращений и обсудить с врачом пределы, допустимые именно в ее конкретном случае.

"Единственное, чего следует избегать, - это виды спорта, в которых высок риск падения или удара: например, командные виды спорта вроде футбола или волейбола, а также езда на велосипеде, роликовых и простых коньках, лыжах. Любой удар во время беременности крайне опасен", - предупреждает Л. Силиня.

Самый безопасный и щадящий вид активности - прогулки. Если до беременности женщина не занималась спортом, а также в случае, если ее не оставляют опасения насчет более интенсивных видов активности, следует отдать предпочтение прогулкам - они являются самым безопасным и щадящим видом физической активности для будущих мамочек. "Разумеется, прогулки тоже могут разной интенсивности: это может быть и простая прогулка по парку, и скандинавская ходьба, а тем, кто в хорошей физической форме подойдут даже походы.

Главное преимущество прогулок - это свежий воздух, который так необходим для здоровья женщины и малыша, однако летом в жаркую погоду стоит быть осторожнее - всегда брать с собой воду и надевать головной убор",

- рассказывает Л. Силиня.

Начиная с последнего триместра - все в бассейн! Заниматься плаванием рекомендуется всем беременным, однако с шестого месяца беременности почти все будущие мамочки жалуются на боли в спине, ногах и мышцах. Эксперт советует: "Водные упражнения снимут напряжение с позвоночника, одинаково нагружая все мышцы, поэтому в последнем триместре бассейн становится буквально панацеей от всех неприятных ощущений. Плавание укрепляет мускулатуру тела, что пригодится во время родов и позволит быстрее восстановиться.

Водные занятия также улучшают дыхательную систему, укрепляют сердце и стенки сосудов, улучшают кровообращение, что является профилактикой застоя крови в конечностях и малом тазе, предотвращая варикоз и геморрой.

Кроме того, плавание способствует лучшему пониманию среды, в которой сейчас живет ребенок, стимулируя таким образом еще большее единение с маленьким человечком". Главное преимущество плавания заключается в том, что оно подходит абсолютно всем, даже тем, кто никогда не занимался спортом до этого.

Как понять, что что-то не так? Тренер поясняет, что, если вы чувствуете слабость или вам стало очень жарко, следует немедленно прекратить тренировку.

"Позаботьтесь также о своем рационе и убедитесь, что вы потребляете достаточное количество калорий, пейте много жидкости во время и после тренировки. Самое главное - знать, когда остановиться: