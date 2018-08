Модницы, торопитесь! В Риге открылся второй магазин, где не нужны деньги

Бесплатную лавку в качестве альтернативы регулярным посещениям магазинов предлагают резиденты Free Riga. Честное использование ресурсов, безотходный образ жизни, эстетика DIY (Do It Yourself) и ответственность по отношению к окружающей среде – основные принципы деятельности Free Riga, которым полностью соответствует концепция бесплатных магазинов, пишет Rus.tvnet.lv.