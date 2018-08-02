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  • Модницы, торопитесь! В Риге открылся второй магазин, где не нужны деньги

Модницы, торопитесь! В Риге открылся второй магазин, где не нужны деньги

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ФОТО: Пресс-фото

Brīvbode – лавка или магазин, где вещи не стоят денег. На этой неделе в Риге на ул. Тургенева, 13, открылся второй такой бесплатный магазин, где каждый четверг с 15:00 до 19:00 любой может обменять, взять или оставить вещи – книги, одежду, кухонные предметы, нечто из интерьера или что-то еще. Первая лавка работает с прошлого лета каждый день с 14:00 до 22:00 в арт-резиденции D27 на ул. Дзирнаву, 27, сообщает riga.lv.

Бесплатную лавку в качестве альтернативы регулярным посещениям магазинов предлагают резиденты Free Riga. Честное использование ресурсов, безотходный образ жизни, эстетика DIY (Do It Yourself) и ответственность по отношению к окружающей среде – основные принципы деятельности Free Riga, которым полностью соответствует концепция бесплатных магазинов, пишет Rus.tvnet.lv.

Арт-резиденция D27, что на Дзирнаву, работает уже год, а оставленные вещи нередко служат вдохновением для выставок, перформансов и обустройства помещений резиденции.

Главное в фокусе нового созданного магазина в Московском форштадте – стать местом для встреч, поэтому каждый четверг на Тургенева, 13, можно приходить с пустыми руками.

Резиденты Free Riga оборудовали помещение удобными диванами, чтобы можно было почитать найденную на полке книгу, выпить чаю, покрутиться перед зеркалом или подшить одежду на швейной машинке.

ФОТО: Пресс-фото

Алисе Зиемуле, одна из разработчиков магазина T13, рассказывает: "2013 год. Я прохожу свою практику Erasmus в Берлине, работая в Kulturlabor Trial & Error, одним из направлений деятельности которого было управление одеждой swapshop, или "обменными лавками" в окрестностях Нойколна.

Раз в неделю он превращался в настоящий муравейник – парни часами сидели за швейными машинками, пытаясь подшить свои рваные джинсы, кругом бегали дети, разговаривали по меньшей мере на пяти языках.

Это было здорово, и определенно то место, которое все еще работает, и вдохновило создать подобноое здесь, в Риге. Я хотела бы, чтобы это пространство стало неформальным местом для встреч в районе, где обмен товарами является первым шагом в разговоре с незнакомыми людьми. Ваш социальный статус, финансовый статус, возраст, национальность здесь не важны".

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