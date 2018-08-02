Модницы, торопитесь! В Риге открылся второй магазин, где не нужны деньги

Brīvbode – лавка или магазин, где вещи не стоят денег. На этой неделе в Риге на ул. Тургенева, 13, открылся второй такой бесплатный магазин, где каждый четверг с 15:00 до 19:00 любой может обменять, взять или оставить вещи – книги, одежду, кухонные предметы, нечто из интерьера или что-то еще. Первая лавка работает с прошлого лета каждый день с 14:00 до 22:00 в арт-резиденции D27 на ул. Дзирнаву, 27, сообщает riga.lv.
Бесплатную лавку в качестве альтернативы регулярным посещениям магазинов предлагают резиденты Free Riga. Честное использование ресурсов, безотходный образ жизни, эстетика DIY (Do It Yourself) и ответственность по отношению к окружающей среде – основные принципы деятельности Free Riga, которым полностью соответствует концепция бесплатных магазинов, пишет Rus.tvnet.lv.
Арт-резиденция D27, что на Дзирнаву, работает уже год, а оставленные вещи нередко служат вдохновением для выставок, перформансов и обустройства помещений резиденции.
Главное в фокусе нового созданного магазина в Московском форштадте – стать местом для встреч, поэтому каждый четверг на Тургенева, 13, можно приходить с пустыми руками.
Резиденты Free Riga оборудовали помещение удобными диванами, чтобы можно было почитать найденную на полке книгу, выпить чаю, покрутиться перед зеркалом или подшить одежду на швейной машинке.
Алисе Зиемуле, одна из разработчиков магазина T13, рассказывает: "2013 год. Я прохожу свою практику Erasmus в Берлине, работая в Kulturlabor Trial & Error, одним из направлений деятельности которого было управление одеждой swapshop, или "обменными лавками" в окрестностях Нойколна.
Раз в неделю он превращался в настоящий муравейник – парни часами сидели за швейными машинками, пытаясь подшить свои рваные джинсы, кругом бегали дети, разговаривали по меньшей мере на пяти языках.
Это было здорово, и определенно то место, которое все еще работает, и вдохновило создать подобноое здесь, в Риге. Я хотела бы, чтобы это пространство стало неформальным местом для встреч в районе, где обмен товарами является первым шагом в разговоре с незнакомыми людьми. Ваш социальный статус, финансовый статус, возраст, национальность здесь не важны".