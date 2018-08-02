Модницы, торопитесь! В Риге открылся второй магазин, где не нужны деньги

Бесплатную лавку в качестве альтернативы регулярным посещениям магазинов предлагают резиденты Free Riga. Честное использование ресурсов, безотходный образ жизни, эстетика DIY (Do It Yourself) и ответственность по отношению к окружающей среде – основные принципы деятельности Free Riga, которым полностью соответствует концепция бесплатных магазинов, пишет Rus.tvnet.lv.

Арт-резиденция D27, что на Дзирнаву, работает уже год, а оставленные вещи нередко служат вдохновением для выставок, перформансов и обустройства помещений резиденции.

Главное в фокусе нового созданного магазина в Московском форштадте – стать местом для встреч, поэтому каждый четверг на Тургенева, 13, можно приходить с пустыми руками.

Резиденты Free Riga оборудовали помещение удобными диванами, чтобы можно было почитать найденную на полке книгу, выпить чаю, покрутиться перед зеркалом или подшить одежду на швейной машинке.

ФОТО: Пресс-фото

Алисе Зиемуле, одна из разработчиков магазина T13, рассказывает: "2013 год. Я прохожу свою практику Erasmus в Берлине, работая в Kulturlabor Trial & Error, одним из направлений деятельности которого было управление одеждой swapshop, или "обменными лавками" в окрестностях Нойколна.

Раз в неделю он превращался в настоящий муравейник – парни часами сидели за швейными машинками, пытаясь подшить свои рваные джинсы, кругом бегали дети, разговаривали по меньшей мере на пяти языках.