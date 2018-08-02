Многодетная мать-психолог дала десять советов по воспитанию детей, и им следуют уже тысячи людей

Это может быть непросто, но все же стоит отдать ответственность за учебу в руки ребенка. Начало учебы - лучшее время для приучения его к ответственности и самостоятельности. А постоянный контроль приводит лишь к инфантилизму и не дает ребенку научиться самостоятельно принимать решения.

Нужно объяснить детям, что учеба нужна в первую очередь им самим. А то может случиться так, что, однажды взяв этот груз на себя, вы так и будете нести его всю жизнь. Родителям важно дать ребенку больше свободы, поручать ему больше дел и обязательно верить, что у него все получится. Ведь даже 7-летние сын и дочь умеют много чего делать сами.

6. Показывайте свои чувства при детях

Для детей важно видеть родителей не только в роли папы и мамы, но и как любящих супругов. Здорово, если вы находите время на свидания, ухаживаете друг за другом, обнимаетесь, целуетесь, дарите подарки. Если родители счастливы вместе, детям от этого только лучше.

7. Давайте мальчикам возможность проявить мужественность, но не ругайте за "девчачьи" эмоции

Обычно ведущая роль при воспитании мальчиков принадлежит отцу, но от мамы тоже многое зависит. Старайтесь чаще просить сына о помощи, ведь даже 3-летнему малышу можно вручить бутылку с молоком и попросить донести ее до дома. Дайте ребенку знать, что вам приятна его помощь, поблагодарите за нее. Вы увидите, как это будет приятно и ему.

Не запрещайте мальчикам плакать, поддерживайте их, вселяйте в ребенка уверенность, что он сможет справиться с трудностями и все уладится. Научите мальчика обслуживать себя, выполнять работу по дому: это сделает его уверенней в себе, а в будущем поможет найти любимую женщину, а не домработницу.

8. Не наказывайте, а поощряйте

Поощрения гораздо эффективнее наказаний. Детям очень нравятся эмоциональные награды — рыбалка, поход на выставку или пикник. Такие занятия хорошо мотивируют детей на учебу, а еще это подарит им много ярких впечатлений, которые они запомнят на всю жизнь.

Не злоупотребляйте наказаниями, остерегайтесь криков, исключите физические наказания. Если такие методы и действуют, то только поначалу, но со временем они становятся привычными и начинают приносить только вред: вызывают негативные эмоции и приводят к развитию неврозов у ребенка.

9. Планируйте свое и детское время

Важно планировать не только свои дела, но и занятия и отдых детей. Родителям это помогает понимать, что и когда дети делают, грамотно распределять их нагрузку и отдых, планировать время для совместного отдыха. Для этого есть множество способов: к примеру, можно воспользоваться Google Календарем.

Лариса не ограничивает детей в выборе занятий, но пытается донести, что если у них будет больше 5 кружков в неделю, то это станет им не по силам.

10. Если ребенок обманывает, узнайте, почему это происходит

Не редкость, когда маленькие дети обманывают. Обратить внимание на это определенно стоит, но такое поведение не является поводом для паники. Для начала стоит разобраться, что побудило ребенка к этому, и только потом начинать действовать. Самыми распространенными причинами детской лжи являются страх перед наказанием за провинность, желание оправдать надежды родителей или ложь во благо: таким способом дети выгораживают друг друга или того, кого любят.

Чтобы избежать этого, чаще разговаривайте с детьми, хвалите их за честность и смелость, за то, что они не побоялись признаться в плохом поступке. Поддерживайте с ребенком доверительные отношения: так вам будет легче узнать, что у него на душе. Пусть единственным, за что вы станете наказывать ребенка, будет ложь. И конечно, подавайте детям достойный пример.